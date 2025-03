Australien-GP im Live-Ticker: Wetter-Chaos in Sicht

​Das lässt sich kein Formel-1-Fan entgehen, also wird der Wecker gestellt: Die Königsklasse tritt zum WM-Auftakt in Australien an. Wir sagen, was das berüchtigt launische Wetter in Melbourne so treibt.

Das werde ich nie vergessen: Vor Jahren befand sich unsere Maschine im Sinkflug auf den Tullamarine Airport, und der Kapitän meldete sich zu Wort: «Meine Damen und Herren, wir landen in dreissig Minuten in Melbourne, stellen Sie bitte sicher, dass Sie angeschnallt sind. Die Lokalzeit beträgt 22.00 Uhr, die Temperatur liegt bei 40 Grad.» Alle Passagiere schauten sich verdutzt an. Moment mal, hatte er wirklich gerade 40 Grad gesagt?

Später, als ich aus dem Flughafenterminal trat, wurde mir schlagartig klar, dass die Information des Kapitäns korrekt gewesen war: Als sich das Glasportal aufschob, war es, als hätte ich zuhause die Backofentür geöffnet – wusch, 40 Grad!

Ich habe in Melbourne schon fast alles erlebt, was Wetterkapriolen angeht. Flimmernde Hitze bei mehr als 40 Grad, oder Regen, der vom Meer quer über den Albert-Park gepeitscht wird, bei 9 Grad.



Was die Formel 1 seit 1996 in Melbourne gelernt hat: Die Lage zwischen der grossen australischen Bucht und der Tasmanischen See bedeutet – Wolken und Wetterwechsel tauchen schlagartig auf, in Melbourne müssen wir mit allem rechnen, was Petrus so zu bieten hat. Aber wie sieht das am nächsten Wochenende aus?



Die Formel 1 muss erneut mit Wetterkapriolen rechnen! Von Donnerstag bis Samstag wird es stetig wärmer, am Samstag mit Spitzenwerten über 35 Grad. Aber dann, ausgerechnet fürs Rennen vom 16. März, kippt das Wetter – die Temperatur fällt zusammen, 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit! Das kann ja lustig werden.



Wer die freien Trainings live mitverfolgen will, muss früh aufstehen, das erste Training am Freitag beginnt schon um 2.30 Uhr morgens unserer Zeit.



Wie sich die Action im Albert-Park in Qualifying und Rennen entwickelt, verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker. Wir werden Sie am Morgen des 16. März übers Abschlusstraining ab ungefähr 5.45 Uhr auf dem Laufenden halten, die Quali beginnt dann um 6.00 Uhr früh. Beim Rennen geht unser Ticker um ca. 4.30 Uhr online, Rennstart ist, immer gemäss unserer Zeit, 5.00 Uhr früh am 16. März.



Wir haben für Sie hier auch wichtigsten Sendezeiten von Sky, ServusTV, ORF, RTL und SRF zusammengefasst.





Australien-GP im TV

Freitag, 14. März

02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

02.20 ORF: Beginn Berichterstattung Erstes Training

02.30 Erstes Training

05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training

05.50 ORF: Beginn Berichterstattung Zweites Training

06.00 Zweites Training

08.15 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

09.15 Sky Sports F1: GP Australien 1988 in Adelaide

10.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

15.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

16.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

18.00 Sky Sports F1: GP Australien 2016

18.10 ORF: Highlights erstes und zweites Training

20.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: GP Confidential



Samstag, 15. März

02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.20 ORF: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.30 Drittes Training

05.30 RTL: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.50 ORF: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.55 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Qualifying

06.00 Qualifying

07.00 ServusTV: Analyse Qualifying

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

09.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

12.45 ServusTV: Qualifying Wiederholung

13.00 Sky Sports F1: GP Confidential

14.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

15.45 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

17.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

20.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

22.15 Sky Sports F1: GP Confidential



Sonntag, 16. März

03.40 ORF: Vorberichte zum Rennen

04.00 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

04.45 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 ORF: Beginn Berichterstattung Rennen

05.00 Grosser Preis von Australien

06.40 ORF: Analysen und Interviews

06.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

08.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

09.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

11.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

11.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

13.55 ServusTV: Rennen Wiederholung

14.00 Sky Sports F1: Vorberichte Rennen Wiederholung

14.55 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

16.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews Wiederholung

20.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung