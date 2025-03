Sebastian Vettel zu Verstappen: «Wird stark bleiben»

Sebastian Vettel genoss es, sich beim Race of Champions wieder mit einigen der besten Fahrer der Welt zu messen

© Race of Champions

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel gab beim Race of Champions in Sydney Gas. Mit SPEEDWEEK.com sprach er dort über sein Leben nach der GP-Karriere, Lewis Hamilton und Max Verstappen.

Vier WM-Titel, 53 GP-Siege und 122 Formel-1-Podestplätze – Sebastian Vettel hat auf der Rennstrecke schon viele grosse Erfolge gefeiert. Auch beim Spass-Wettbewerb Race of Champions triumphierte er schon. In diesem Jahr musste er den grossen Triumph in Sydney aber anderen überlassen.

Der Heppenheimer, der sich 2022 beim Saisonfinale in Abu Dhabi aus der Königsklasse verabschiedet hat, widmet sich nun seiner Familie und setzt sich nun noch mehr für Naturschutz, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung ein. In Sydney genoss er die Rückkehr in sein altes Leben. Und im exklusiven Gespräch mit «SPEEDWEEK.com» erklärte er: «Es hat mega Spass gemacht. Klar wünscht man sich, dass es für den Gesamtsieg reicht. aber es war trotzdem mega lustig.»

Der 37-Jährige scherzte auch: «Ich bin hier wahrscheinlich der unvorbereitetste Fahrer von allen. Aber ich kam dann recht schnell wieder in den Rhythmus. Es ist ja so ein bisschen wie Fahrrad fahren. Irgendwie verlernt man es dann doch nicht.»

Das Rennfahren fehle ihm schon, räumte Vettel auf Nachfrage ein. «Das ist ein anderes Leben, ganz klar. aber ich glaube, als Sportler und als Sportlerin steht einem der Wandel irgendwann bevor. Mir geht es sehr gut und ich fühle mich wohl damit. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die ich vermisse – das Fahren und vor allem der Wettkampf. Aber andere Dinge vermisse ich auch nicht. Ich glaube, das Reisen und jetzt die Zeit, die ich jetzt habe, in der ich die Kinder auch geniessen kann, ist es auf jeden Fall wert.»

Ob er die Nähe zum Saisonstart in Melbourne für einen Besuch im Formel-1-Fahrerlager nutzen wird, wisse er nicht, erklärte der Deutsche. «Und ich schaue mir auch nicht jedes Training, Quali und Rennen an. Aber die Rennen verfolge ich schon mit, auch wenn ich nicht jeden GP live sehe. Doch ich kenne ja noch viele Fahrer, obwohl dieses Jahr viele Neulinge dazukommen. Es wird auf jeden Fall spannend werden, diese zu beobachten. Und ich hoffe, dass der Kampf eng wird, sodass es zum Zuschauen gut ist.»

Natürlich sprechen wir mit Vettel auch über die anstehende Saison, in der Max Verstappen seinen fünften WM-Titel in Folge erobern will und Lewis Hamilton erstmals im Ferrari um WM-Punkte kämpfen wird. Der GP-Veteran sagt über den Champion der vergangenen vier Jahre: «Max ist stark und wird stark bleiben. Ich hoffe aber, dass es eng wird und beide sowie ein paar andere auch eine Chance haben werden.»

«Bei den Tests war McLaren ganz gut, und es wäre keine grosse Überraschung, wenn sie das auch bleiben sollten. Aber als Fan und Zuschauer wünsche ich mir natürlich, dass es ausgeglichen ist. Lewis scheint bis jetzt viel Spass zu haben. Er muss auf jeden Fall eine grosse Herausforderung meistern. Aber hat ja alles, was es dazu braucht», ergänzt Vettel, der eine Rückkehr in den GP-Zirkus in einer anderen Rolle – etwa als Kommentator, Experte oder Teammanager – ausschliesst: «Nein, das ist nicht so meins», winkt er lachend ab.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat