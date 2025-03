Oscar Piastri: Besonderes Geschenk zum Heimrennen

Vor dem Formel-1-Saisonauftakt in seinem Heimatland Australien gab es für Oscar Piastri ein besonderes Geschenk von McLaren. Der Traditionsrennstall hat den Vertrag des 23-Jährigen um mehrere Jahre verlängert.

Zwei Jahre hat Oscar Piastri bereits für McLaren in der Formel 1 mitgekämpft und dabei beachtliche Erfolge erzielt. Der junge Australier feierte bereits in seiner Rookie-Saison 2023 seine ersten beiden Podestplätze. In Japan eroberte er den dritten Platz und im darauffolgenden GP in Katar war er der Zweite, der die Ziellinie kreuzte. An jenem Wochenende feierte er auch seinen ersten Sprint-Sieg.

Im vergangenen Jahr schaffte er es auch im GP auf den ersten Platz – und das gleich zwei Mal. Den ersten Sieg feierte er auf dem Hungaroring, nachdem er schon in Monaco und Österreich Zweiter geworden war. Nach zwei weiteren zweiten Plätzen in Belgien und Italien war er in Baku der Erste im Ziel.

Mit zwei weiteren Podestplätzen (jeweils Dritter in Singapur und Katar) schaffte er es, die Saison als Gesamtvierter abzuschliessen. Als Einziger der 20 Piloten schaffte es der McLaren-Nachwuchsstar, jede Rennrunde der 2024er-Saison zu absolvieren. Mit seinem Speed und seiner Zuverlässigkeit trug er wesentlich zum Gewinn des Konstrukteurspokals der Mannschaft aus Woking bei.

Kein Wunder also, dass ihn McLaren noch länger an Bord halten will. Der Vertrag des 23-Jährigen aus Melbourne, der bis 2026 lief, wurde deshalb kurz vor seinem Heimspiel im Albert Park um mehrere Jahre verlängert. Mit der Verlängerung hat das Team für die Zukunft vorgesorgt, denn auch die Verträge von CEO Zak Brown, Teamchef Andrea Stella und Teamkollege Lando Norris wurden bereits um mehrere Jahre verlängert.

«Es fühlt sich grossartig an, Teil von McLarens langfristiger Vision zu sein. Das Team hat bereits 2022 mit der Unterzeichnung meines ersten Vertrages grosses Vertrauen in mich gesetzt und was wir in den vergangenen beiden Jahren zusammen erlebt und geleistet haben, ist einfach unglaublich«, erklärte Piastri mit Blick auf seine Vertragsverlängerung.

Und der 46-fache GP-Teilnehmer schwärmte: «Wir haben so viele talentierte und besondere Menschen, die im Werk von McLaren arbeiten. Sie waren ein unverzichtbarer Teil meines Erfolgs und der Grund, warum ich so früh schon einen GP-Sieg feiern durfte. Ich bin sehr stolz, dieses Team noch viele weitere Jahre zu repräsentieren und ich freue mich schon darauf, als McLaren-Fahrer um die ganz grossen Erfolge zu kämpfen.»

