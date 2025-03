Charles Leclerc (1.): «Da ist noch Luft nach oben»

Charles Leclerc blieb am Trainingsfreitag im Albert Park von Melbourne der Schnellste. Der Ferrari-Star ist dennoch überzeugt: Das älteste GP-Team der Welt kann sich vor der Zeitenjagd im Qualifying noch verbessern.

Für Charles Leclerc verlief der Auftakt ins erste Rennwochenende des Jahres erfreulich. Auf dem Albert Park Circuit drehte der Monegasse aus dem Ferrari-Team 21 Runden und war nach einer Stunde der Drittschnellste. Nur der WM-Zweite Lando Norris im McLaren und sein früherer Teamkollege Carlos Sainz im Williams waren noch flotter unterwegs.

In der zweiten Session schaffte es der 27-Jährige dann an die Spitze der Zeitenliste. Mit 1:16,439 min war er mehr als eine Zehntel schneller als das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris, die sich auf den weiteren Top-3-Plätzen einreihten. Sein neuer Teamkollege Lewis Hamilton blieb in beiden Sessions deutlich langsamer und beendete den Tag mit 0,420 sec Rückstand auf dem fünften Platz.

Leclerc fasste nach insgesamt 53 Umläufen zusammen: «Das Auto fühlte sich gut an und wir hatten einen vernünftigen ersten Tag auf der Strecke. Da ist aber noch Luft nach oben, wenn es um die Balance geht. Und ich glaube, das trifft auf alle Fahrer und Teams in der Boxengasse zu, denn die Autos sind für4 alle noch sehr neu und wir müssen weiter ans Limit gehen, um zu wissen, was möglich ist.»

«Es ist noch zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Wir werden erst dann eine erste Vorstellung vom Kräfteverhältnis haben, wenn das Qualifying gelaufen ist. Insgesamt haben wir aber einen guten Tag erlebt und ich freue mich auf den Samstag, an dem wir versuchen werden, die Pole-Position zu erobern», fügte der achtfache GP-Sieger an.





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312