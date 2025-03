FP1 Melbourne: Bearman-Crash, Schreck für Verstappen

Lando Norris blieb am Ende des ersten freien Trainings in Melbourne der Schnellste

Das erste freie Training im Albert Park von Melbourne wurde gleich mehrfach unterbrochen. Eine rote Flagge verursachte Haas-Rookie Oliver Bearman mit einem Crash. Auch für Max Verstappen gab es eine Schrecksekunde.

Nachdem am Mittwochabend in Melbourne noch ein Wolkenbruch für Aufregung gesorgt und tags darauf immer noch graue Wolken den Himmel über dem Albert Park Circuit verdunkelt hatten, schien am Freitagmittag zum Start des ersten freien Trainings des Jahres die Sonne. Als sich die GP-Stars – allen voran Sauber-Rückkehrer Nico Hülkenberg – zu den ersten Trainingsrunden aufmachten, zeigte das Thermometer 23,4 Grad Celsius. Der Asphalt hatte sich bereits auf 37,3 Grad Celsius aufgeheizt.

Hülkenberg rückte mit Messgittern aus, der Deutsche testete einen neuen Frontflügel. Der Routinier kam gut durch die ersten Runden, für Aufregung sorgte hingegen Liam Lawson, der im Red Bull Racing-Renner beim Einlenken in die neunte Kurve auf der Aussenseite die Mauer streifte. Der Neuseeländer hatte Glück im Unglück, sein Dienstwagen überstand den Kontakt unbeschadet.

Auch Champion Max Verstappen blieb in den ersten Minuten nicht makellos. Der Red Bull Racing-Star geriet in der siebten Kurve mit den linken Rädern ins Kiesbett, konnte aber unverrichteter Dinge weiterfahren. Später erlebte er eine echte Schrecksekunde, als er in Kurve 6 auf den bummelnden Carlos Sainz im Williams aufläuft. Der Niederländer schimpfte: «Das war gefährlich.»

Nach knapp 17 Minuten wurde die erste rote Flagge gezeigt. Der Grund: In der siebten Kurve lag zu viel Kies auf der Bahn. Dieser wurde schnell entfernt, sodass die Zwangspause nur sieben Minuten dauerte. Rund zehn Minuten später wurde erneut die rote Flagge gezeigt.

Diesmal war es ein Abflug von Oliver Bearman, der für die Unterbrechung verantwortlich war. Der Haas-Rookie blieb dabei zum Glück unversehrt, sein Auto wurde beim Crash allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Der Brite geriet erst ins Rutschen, dann bretterte er am Kurvenausgang durchs Kies und drehte sich in der Folge in die Mauer.

Diesmal dauerte die Pause zwölf Minuten, dann ging es wieder weiter. Erst in den letzten zehn Minuten der Session waren bis auf die Racing-Bulls-Piloten Isack Hadjar und Yuki Tsunoda alle Fahrer dann auf den weichen Reifen unterwegs. Lando Norris sicherte sich eine Minute vor dem Ende die Bestzeit vor Carlos Sainz. George Russell erlebte hingegen eine späte Schrecksekunde, er drehte sich in der vierten Kurve. Der Mercedes-Pilot war mit einem Rad aufs Grün geraten, hatte aber Glück im Unglück, sein Auto blieb unversehrt.

1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312