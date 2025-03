FP2 Melbourne: Bestzeit von Leclerc, Hamilton auf P5 14.03.2025 - 07:10 Von Vanessa Georgoulas

© Sam Bagnall / Getty Images Charles Leclerc war am Trainingsfreitag in Melbourne der Schnellste

Charles Leclerc war am Ende des Trainingsfreitags in Melbourne der schnellste Mann. Der Ferrari-Star klassierte sich in beiden Sessions deutlich vor seinem neuen Teamkollegen Lewis Hamilton.