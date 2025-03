Lando Norris (McLaren/3.): «Was heisst hier positiv?»

​Einhellige Meinung nach den Wintertests der Formel 1: McLaren hat die Nase vorn. Prompt fuhr Lando Norris im ersten Australien-Training Bestzeit, im zweiten ist er Dritter. Wie ordnet er das alles ein?

Der frühere Formel-1-Fahrer Christian Danner hat einmal festgehalten: «Die Ergebnisse der Freitagtrainings sind reine Kaffeesatz-Leserei.»

Wie also sollen wir das Geschehen des ersten Tages auf dem Albert Park Circuit von Melbourne einstufen? In den ersten 60 Trainingsminuten hat der vierfache GP-Sieger und WM-Favorit Lando Norris im McLaren die Nase vorn gehabt, nach dem zweiten Training lautet die Reihenfolge – Charles Leclerc im Ferrari vor den beiden McLaren von Oscar Piastri und Norris.

Norris, WM-Zweiter von 2024, sieht nicht begeistert aus, als er vor die TV-Kamera tritt: «Das war soso-lala. Grundsätzlich ist das ein solider Start ins Wochenende, und wir glauben, dass wir ein verlässliches Fundament gegossen haben.»

Da schwingt irgendwo ein Aber mit, und der 25-jährige Engländer sagt denn auch: «Aber ich bin nicht glücklich mit der Fahrzeugbalance, da können wir gewiss mehr aus dem Auto holen.»

Der 128-fache GP-Teilnehmer vertieft: «Vor allem mit dem Fahrverhalten des Rennwagens, wenn wir wenig Kraftstoff an Bord haben, gibt es noch Einiges zu tun. Ich bin etwas zufriedener mit dem Handling des Autos in den Dauerläufen.»



«Wenn ich das Geschehen heute damit vergleiche, was ich an den drei Testtagen in Bahrain festgestellt habe, dann erkenne ich das gleiche Bild – das Fahrzeug verhält sich zu wenig konstant mit unterschiedlicher Spritlast. Da gibt es viele kleine Problemchen, einfach ist das nicht.»



Auf die Frage, ob es zu früh sei festzustellen, dass dies ein positives Jahr werde, antwortet Lando mit Ironie in der Stimme: «Was heisst hier positiv? Ich glaube, wir werden 2025 stark sein. Aber auch unsere Gegner, angefangen mit Ferrari werden bei der Musik sein, also hat sich am Gesamtbild nichts geändert. Was weiss ich schon?»



Eindruck aus Körpersprache und Aussagen: Lando Norris ist mit seinem Wagen derzeit nicht happy. Aber er hätte um ein Haar auch im zweiten Training Bestzeit erzielt. Die Gegner werden sich fragen müssen: Wie schnell ist dieses Auto eigentlich, wenn es für Norris nach Wunsch liegt?





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312