Australien-GP Live-Ticker: Schock-Ergebnis in Sicht

​Besonders auf dem kniffligen Albert Park Circuit von Melbourne (Australien) ist ein Startplatz in Reihe 1 keine Erfolgsgarantie. Zudem könnte das Wetter am 16. März zu einem Schock-Ergebnis führen.

Die Statistik sagt: 17 von 27 Grands Prix in Melbourne wurden von Piloten gewonnen, die aus der ersten Startreihe losgefahren sind, aber von den vergangenen zwölf Ausgaben konnte nur vier Mal der Mann von Pole-Position siegen!

Die Action im Albert-Park hat immer wieder bewiesen: Auf diesem Kurs müssen die Fahrer mit allem rechnen, und dazu gehört auch das launische Wetter. Die Meteorologen warnen vor hohen Temperaturen im Abschlusstraining (15. März, ab ca. 5.45 Uhr hier bei SPEEDWEEK.com im Live-Ticker), dann aber wird es einen Wetterumsturz geben, und es könnte durchaus sein, dass wir beim WM-Auftakt auch gleich das erste Regenrennen der Saison erleben. Das kann ja heiter werden.

Wer die freien Trainings live mitverfolgen will, muss früh aufstehen, das erste Training am Freitag (14. März) beginnt schon um 2.30 Uhr morgens unserer Zeit!

Wie sich die Action im Albert-Park im Qualifying und Rennen entwickelt, verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker. Wir werden Sie am Morgen des 15. März übers Abschlusstraining ab ungefähr 5.45 Uhr auf dem Laufenden halten, die Quali beginnt dann um 6.00 Uhr früh.



Beim Rennen geht unser Ticker nach 4.30 Uhr online, Rennstart ist, immer gemäss unserer Zeit, 5.00 Uhr früh am 16. März (15.00 Uhr in Melbourne).



Wir haben für Sie weiter unten auch wichtigsten Sendezeiten von Sky, ServusTV, ORF, RTL und SRF zusammengefasst.





Australien-GP: Die Sieger

(1985 bis 1995 in Adelaide, seit 1996 in Melbourne)

1985 Keke Rosberg (FIN), Williams

1986 Alain Prost (F), McLaren

1987 Gerhard Berger (A), Ferrari

1988 Alain Prost (F), McLaren

1989 Thierry Boutsen (B), Williams

1990 Nelson Piquet (BR), Benetton

1991 Ayrton Senna (BR), McLaren

1992 Gerhard Berger (A), McLaren

1993 Ayrton Senna (BR), McLaren

1994 Nigel Mansell (GB), Williams

1995 Damon Hill (GB), Williams

1996 Damon Hill (GB), Williams

1997 David Coulthard (GB), McLaren

1998 Mika Häkkinen (FIN), McLaren

1999 Eddie Irvine (GB), Ferrari

2000 Michael Schumacher (D), Ferrari

2001 Michael Schumacher (D), Ferrari

2002 Michael Schumacher (D), Ferrari

2003 David Coulthard (GB), McLaren

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2005 Giancarlo Fisichella (I), Renault

2006 Fernando Alonso (E), Renault

2007 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2008 Lewis Hamilton (GB), McLaren

2009 Jenson Button (GB), BrawnGP

2010 Jenson Button (GB), McLaren

2011 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2012 Jenson Button (GB), McLaren

2013 Kimi Räikkönen (FIN), Lotus

2014 Nico Rosberg (D), Mercedes

2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2017 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2018 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2019 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2020 kein Rennen

2021 kein Rennen

2022 Charles Leclerc (MC), Ferrari

2023 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2024 Carlos Sainz (E), Ferrari





Australien-GP im TV

Freitag, 14. März

02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

02.20 ORF: Beginn Berichterstattung Erstes Training

02.30 Erstes Training

05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training

05.50 ORF: Beginn Berichterstattung Zweites Training

06.00 Zweites Training

08.15 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

09.15 Sky Sports F1: GP Australien 1988 in Adelaide

10.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

15.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

16.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

18.00 Sky Sports F1: GP Australien 2016

18.10 ORF: Highlights erstes und zweites Training

20.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: GP Confidential



Samstag, 15. März

02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.20 ORF: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.30 Drittes Training

05.30 RTL: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.50 ORF: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.55 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Qualifying

06.00 Qualifying

07.00 ServusTV: Analyse Qualifying

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

09.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

12.45 ServusTV: Qualifying Wiederholung

13.00 Sky Sports F1: GP Confidential

14.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

15.45 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

17.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

20.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

22.15 Sky Sports F1: GP Confidential



Sonntag, 16. März

03.40 ORF: Vorberichte zum Rennen

04.00 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

04.45 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 ORF: Beginn Berichterstattung Rennen

05.00 Grosser Preis von Australien

06.40 ORF: Analysen und Interviews

06.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

08.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

09.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

11.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

11.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

13.55 ServusTV: Rennen Wiederholung

14.00 Sky Sports F1: Vorberichte Rennen Wiederholung

14.55 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

16.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews Wiederholung

20.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung