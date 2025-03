Fernando Alonso (13.): Kein Bock auf Fragen

Fernando Alonso hatte nach dem Trainingsfreitag in Melbourne überhaupt keine Lust, sich den Fragen der TV-Berichterstatter zu stellen. Der zweifache Champion machte daraus auch kein Geheimnis.

Bereits bei den Vorsaison-Testfahrten stellte Fernando Alonso klar: Er rechnet nicht damit, in diesem Jahr im Kampf um den WM-Titel mitreden zu können. Der ehrgeizige Asturier belegte in der kombinierten Zeitenliste der drei Testtage den 16. Platz, auch bei den gefahrenen Runden landete er nur an 16. Stelle. Sein Team belegte in der Fleiss-Tabelle die zweitletzten Position, nur Red Bull Racing drehte noch weniger Runden.

Am Trainingsfreitag in Melbourne schaffte der 43-Jährige 50 Umläufe. Nach der ersten Trainingsstunde war er noch der Achtschnellste, am Ende des Tages belegte er mit fast neun Zehnteln Rückstand den 13. Platz. Sein Teamkollege Lance Stroll blieb sechs Hundertstel schneller und schaffte es als Neunter in die Top-10.



Vor laufender TV-Kamera gab sich Alonso dann wortkarg. Auf die Frage, was er über das Auto sagen könne und was er gelernt habe, erklärte er patzig: «Nichts, denn wenn ich etwas gelernt habe, werde ich es dir nicht sagen. Wir kommen hier (zum Interview, Anm.), weil wir dazu verpflichtet sind. Aber es gibt eigentlich nicht wirklich etwas zu bereden. Wir sind gerade aus dem Auto gestiegen, und es wird nun 24 Trainingsfreitage wie diesen Geben, an denen ich keine Fragen beantworten werde.»

«Ich werde nun alles mit meinem Team besprechen und privat darüber diskutieren», legte der Spanier nach. Und auf die Frage, ob er keine grösseren Probleme bekundet habe, sagte er: «Nein, wir haben Runden gedreht. Das Auto läuft, der Motor ist am Leben, die Bremsen sind Okay und das Getriebe schaltet rauf und runter.»

In der Pressemitteilung des Aston Martin Teams fiel die Wortspende des 32-fachen GP-Siegers zwar freundlicher, aber nicht viel gehaltvoller aus: «Es ist immer gut, ins erste GP-Wochenende einer neuen Saison zu starten. Wir sind noch dabei, mehr über den AMR25 zu lernen und wir haben heute ein paar Sachen mit dem Set-up ausprobiert, um die Richtung für das restliche Wochenende zu finden. Natürlich ist es erst Freitag, deshalb gibt es noch viel zu studieren und analysieren. Und das werden wir vor dem Qualifying auch tun.»

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312