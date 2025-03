Kimi Antonelli (Mercedes/16.): Sein grösstes Problem

​Kimi Antonelli hat am ersten Trainingstag eine anständige Leistung gezeigt, ohne seinen Mercedes-Stallgefährten George Russell zu überstrahlen. Der italienische Teenager sagt, wo er zulegen muss.

Einer der interessantesten Aspekte dieser Formel-1-Saison 2025: die vielversprechende Qualität der nachrückenden Fahrer. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist davon überzeugt, dass die Marke mit dem Stern einen kommenden Star unter Vertrag hat – den 18 Jahre jungen Kimi Antonelli.

Ein Blick auf die drei Rookies (noch ohne Grand Prix) in den ersten zwei Trainings zeigt – so richtig zufrieden kann derzeit nur der Pariser Isack Hadjar mit den Racing Bulls sein.

Training 1

9. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

Training 2

6. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

Antonelli stuft seine Leistung auf dem Albert Park Circuit so ein: «Alles in allem bin ich mit meinem Tag zufrieden. Mein Speed auf eine schnelle Runde ist noch nicht gut genug, weil ich es nicht geschafft habe, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen.»



Der Grund gemäss des 18-Jährigen aus Bologna: «Wir verwenden hier in Australien zum ersten Mal die weichen Reifen der Pirelli-Mischung C5, die hatten wir beim Wintertest in Bahrain nie am Wagen.»



«Im Rahmen des Wintertests wurde klar, dass ich beim Umgang mit den Reifen die steilste Lernkurve vor mir habe. Das hat sich hier bestätigt. Ich lerne ständig dazu, vor allem beim Aspekt, wie man diese Walzen am besten auf Temperatur bringt.»



«Doch ich fühle mich im Wagen recht wohl, zum Schluss hatte ich auf einer guten Runde einen Schnitzer, sonst würde ich in der Tabelle weiter oben auftauchen.»



«Ich spüre, wie ich Runde um Runde mehr Zuversicht gewinne. Und ich bin vor allem glücklich damit, wie konstant ich im Dauerlauf fahren konnte. Ich habe ein gutes Gefühl, so darf es am Samstag weitergehen.»



«Nach nur zwei Trainingsstunden kann ich noch nicht einordnen, wo wir wirklich stehen. Ganz ehrlich – ich habe keine Ahnung, was die Anderen machen. Da ist es gescheiter, man konzentriert sich ganz auf die eigene Leistung, und mit dieser Arbeit bin ich wirklich happy. Der Wagen liegt vor allem mit reichlich Benzin an Bord wirklich gut.»





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312