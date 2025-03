Lando Norris (McLaren) zu Ferrari: Leute kurzsichtig

​Nach dem Wintertestfahrten in Bahrain ist McLaren in die Rolle des WM-Favoriten gerückt worden. Lando Norris stört das. Er glaubt, Fans und Fachleute unterliegen einem Irrtum. «Die Leute sind zu kurzsichtig.»

Haben wir am ersten Trainingsfreitag wirklich einen Vorgeschmack darauf bekommen, was vom ersten WM-Teil zu erwarten ist? Denn das würde auf einen heissen Tanz zwischen McLaren und Ferrari hindeuten. Aber gemäss Lando Norris, des WM-Zweiten von 2024, ist das alles nicht so einfach.

Basierend auf den Dauerläufen von McLaren bei den Wintertests in Bahrain wird McLaren von den meisten Fachleuten als Favorit für den WM-Titel 2025 gehandelt.

Der vierfache GP-Sieger Lando Norris versucht, ein wenig Druck vom Kessel zu nehmen. Der 25-jährige Engländer sagt im Fahrerlager des Albert Park Circuit: «Mir ist schon klar – die Erwartungen sind enorm. Aber in Wahrheit sprechen wir hier von einem einzigen Dauerlauf in Bahrain, der alle davon überzeugt hat, dass wir derzeit die Nase vorn haben.»



«Zugegeben, das war damals ein guter Lauf, aber die Menschen vergessen: der passierte unter perfekten Bedingungen. Oscar ist am nächsten Tag eine Rennsimulation gefahren, die viel langsamer war – nicht etwa, weil er schlechter gefahren ist als ich, sondern einfach deshalb, weil die Bedingungen am letzten Wintertesttag deutlich langsamer waren.»



«Ich bin ziemlich überrascht, dass so viele Leute so kurzsichtig urteilen; vor allem Leute, von denen man das nicht erwarten würde. Sie ziehen Schlussfolgerungen, bevor die Saison überhaupt begonnen hat. Offenbar will jeder das Spiel spielen, sich als Aussenseiter darzustellen, und die eigenen Chancen abwiegeln.»



«Es ist schön, dass so viele Leute an uns denken und über uns reden; das ist eine tolle Werbung für uns, und dafür bin ich dankbar. Aber es macht keinen Unterschied. Wenn ich am Samstag und Sonntag rausfahre und einen schlechten Job mache, ist es egal, was die Leute in der Vergangenheit gesagt haben. Also glaube ich nicht an all das Gedöns.»



Wie fühlt sich Norris? Lando vertieft: «Ich bin entspannt, was wahrscheinlich das Beste von allem ist. Ich fühle mich ruhig, ich fühle mich bereit loszulegen. Ich denke, wir haben ein gutes Auto für den Saisonstart.»



«Doch ich bin nicht der Meinung, dass wir einem unserer Hauptkonkurrenten in irgendeiner Weise überlegen sind – darüber wurde in den letzten Wochen viel geredet und geschrieben, aber ich glaube nicht, dass wir unseren Konkurrenten weiter voraus sind als in der letzten Saison.»



Norris erwartet Gegenwind. «Es gibt da viele Dinge, die andere Leute offenbar nicht gesehen haben, Bereiche, in welchen einige Rivalen extrem stark waren, einschliesslich Red Bull Racing, Mercedes und Ferrari. Ich weiss, wie viel Benzin Ferrari bei den Tests an Bord hatte. Ihr werdet alle überrascht sein, wie schnell sie an diesem Wochenende hier in Australien sein werden. Ich sehe uns im Kampf um die Spitze, aber gewiss nicht mit einem Vorsprung der so gross ist wie einige Leute sagen.»





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312