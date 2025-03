George Russell, Mercedes/7. baff: Rätsel bei Mercedes

​Auf den ersten Blick scheint sich am ersten Trainingstag in Australien zu erhärten, was schon beim Wintertest in Bahrain vermutet wurde: Mercedes fährt nicht auf Augenhöhe mit McLaren und Ferrari.

Das Ziel von Mercedes besteht für 2025 darin, die Lücke zur Spitze zu verringern und im Idealfall an jedem GP-Wochenende siegfähig zu sein, nicht nur fallweise wie in den vergangenen Jahren.

Aber bei den Wintertestfahrten auf dem Bahrain International Circuit deutete sich an, was sich am ersten Trainingstag in Melbourne (Australien) zu erhärten scheint – der grosse Schritt nach vorne ist nicht zu erkennen, McLaren und Ferrari sind schneller, mit Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner als Fragezeichen, was den wahren Speed angeht.

George Russell (27) hat in den ersten zwei Trainings «down under» die Platzierungen 10 und 7 erreicht; in den zweiten, aussagekräftigeren 60 Minuten eine gute halbe Sekunde hinter Charles Leclerc im Ferrari und Oscar Piastri im McLaren. Also keine Fortschritte bei Mercedes?



Aber so einfach ist das alles nicht, wie der dreifache GP-Sieger Russell erläutert: «Den ganzen Tag über ging es auf und ab. Jedes Mal, wenn ich mit den mittelharten oder harten Pirelli-Reifen auf die Bahn gegangen bin, konnte ich vorne mitmischen, und die guten Zeiten fielen mir leicht, ich fühlte mich wohl im Wagen.»



Was dann passierte, das hat den 27-jährigen Engländer verblüfft: «Dann haben wir die weiche Mischung ans Auto geschnallt, für eine Quali-Simulation, aber ich war damit kaum schneller.»



«Mein Fazit lautet – wir haben Speed in diesem Rennwagen, aber es ist uns mit den weichen Reifen nicht gelungen, das in eine gute Rundenzeit umzusetzen. Nun müssen wir verstehen, wie das passieren konnte.»



Um ein Haar hätte der WM-Vierte von 2022 zudem sein Auto in die Pistenbegrenzung gesetzt, mit einem haarigen Moment in Kurve 4. George weiter: «Mein Fehler, da habe ich ein wenig zu sehr auf die Tube gedrückt.»



Hand aufs Herz: Glaubt der Brite, dass er in seinem 129. Grand Prix ein Wörtchen um den Sieg mitreden kann? George antwortet: «Das wird auch davon abhängen, wie wir die Abstimmung des Autos für Samstag optimieren können. Wenn es nach den Rundenzeiten mit dem mittelharten und harten Reifen geht, dann sind wir konkurrenzfähig, keine Frage. Leider aber werden wir in der Quali die weichen Walzen verwenden müssen, und damit müssen wir zulegen.»







2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit







1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312