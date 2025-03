Ferrari-Junior Oliver Bearman nach Crash: «So nicht»

​In Italien wird der 19-jährige Oliver Bearman als Nachfolger von Lewis Hamilton gehandelt. In Australien bezahlt der zu Haas ausgeliehene Brite Lehrgeld: Crash, Training versemmelt.

Crash im ersten Australien-Training, zweites Training verpasst – der 19-jährige Engländer ist wütend auf sich selber. Der Ferrari-Zögling, der bei Haas zwei, vermutlich drei Jahre lang für höhere Aufgaben ausgebildet wird, als Nachfolger von Lewis Hamilton, hat sein Auto im ersten Training neben die Bahn gesetzt, die fleissigen Hände der Haas-Mechaniker konnten noch so wirbeln – zweites Training verpasst.

Bearman, vor einem Jahr als Sainz-Ersatz in Jeddah eindrucksvoller Siebter, sagt schonungslos: «Ich wollte zu früh zu viel. Okay, das ist grundsätzlich immer mein Ansatz, aber für die Formel 1 gilt offenbar – so nicht.»

Der ohne Zweifel überaus begabte Oliver (Siebter also 2024 in Saudi-Arabien, dann beim zweiten Grand Prix Zehnter mit Haas in Baku) fährt fort: «Es ist sehr bedauerlich, dass ich wegen des Unfalls so viel Zeit verloren habe. Grosses Dankeschön an meine Leute, die den Wagen so flink repariert haben. Leider ging uns die Zeit aus.»

«Ich habe mir in Kurve 10 einen kleinen Fehler erlaubt, deshalb geriet ich am Ausgang der Kurve in den Kies. Die Bahn dort ist wellig, aber das darf keine Ausrede sein. Dann entglitt mir der Wagen aus der Kontrolle.»



«Das alles ist sehr bedauerlich, weil ich mich im Wagen sehr wohlgefühlt hatte. Ich muss lernen, anders vorzugehen. In der Formel 2 hatten wir ein freies Training, dann ging es bereits in die Quali. In der Formel 1 hast du an einem normalen Wochenende zwei Mal 60 Minuten, da muss man nicht gleich am Limit fahren. Das geht alles auf meine Kappe.»



«Wenn du dann einmal durch den Kies fährst, ist es ganz schwierig, den Wagen zu beherrschen, danach kam Asphalt, ein kleines Rasenstück, wieder Asphalt, erneut wellig, und da gab es keine Rettung mehr.»



«Ich muss jetzt darauf aufbauen, dass das Fahrgefühl an sich positiv war. Ich habe noch eine Stunde freies Training am Samstag, um den Wagen für die Quali bereit zu machen. Für das Rennen können wir angesichts des kommenden Regens ohnehin alle Prognosen über Bord werfen.»



Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Wir waren am ersten Trainingstag nicht konkurrenzfähig genug, und leider hat uns der Unfall von Ollie Zeit gekostet, in welcher wir den Schwierigkeiten hätten auf den Grund gehen können. Das müssen wir nun am Samstag nachholen.»







2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312