Nico Hülkenberg (8.): «Das wäre übertrieben»

Den ersten Tag im Sauber-Auto hat Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg auf dem achten Platz der Zeitenliste abgeschlossen. Der Deutsche sprach von einem positiven Freitag, wollte seine Rundenzeit aber nicht überbewerten.

Nico Hülkenberg durfte sich am ersten Tag des ersten Formel-1-Rennwochenendes des Jahres über eine deutliche Steigerung freuen. Der Sauber-Rückkehrer stellte sein Tempo auf einer schnellen Runde unter Beweis und schaffte es, die achtschnellste Runde zu drehen.

Das erste freie Training hatte er noch auf dem drittletzten Platz beendet. Mit 1:18,586 min blieb er 1,334 sec über der Bestzeit von Lando Norris. Am Ende des Tages trennten ihn noch 0,722 sec von der Tagesbestzeit, die Charles Leclerc aufgestellt hatte.

Danach fasste der 37-Jährige zusammen: «Ich denke, das war ein positiver Freitag. Es war der erste gemeinsame Trainingsfreitag mit dem Team und entsprechend viele Informationen gibt es, die wir gesammelt haben und die wir nun in der Nacht verarbeiten müssen.»

«Es fühlte sich nicht so einfach an, aber alles ist ja immer relativ und die Rundenzeiten mit wenig Sprit an Bord sehen nicht so schlecht aus. Aber wir wissen natürlich nicht, was alle anderen gemacht haben. Wir müssen also abwarten und schauen, wie das weitere Wochenende läuft. Ich denke, zu sagen, dass ich zuversichtlich bin, dieses gute Tempo halten zu können, wäre übertrieben. Ich nehme Session für Session und versuche, alles zu optimieren und keine Fehler zu machen. Das ist derzeit das Ziel.»

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,439 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,563

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,580

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,784

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,859

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,019

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,063

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:17,161

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,279

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,282

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,302

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,302

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,330

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:17,394

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,493

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,634

17. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,640

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,847

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,034

20. Oliver Bearman (GB), Haas, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,252 min

02. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,401

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,461

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,670

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,696

06. Alex Albon (T), Williams, 1:17,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,716

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,736

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,847

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,057

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,061

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:18,071

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:18,232

14. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,390

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,438

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:18,455

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,505

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,586

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,139

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,312