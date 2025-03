Ferrari-Pleite Leclerc/Hamilton: Chef Vasseur ruhig

​Ferrari in Australien auf den Starträngen 7 und 8, da muss etwas schiefgelaufen sein. Haben die Italiener nicht das zweitschnellste Auto nach McLaren? Was Teamchef Fred Vasseur zur Schlappe sagt.

Vor dem GP-Wochenende in Australien lautete unter den meisten Formel-1-Fachleuten die Ansicht: McLaren ist den Gegnern voraus, unterschiedlich deutlich, je nach Pistencharakteristik. Aber Ferrari wurde ebenso verlässlich als zweite Kraft gehandelt.

Und nun das in Australien: Charles Leclerc lediglich auf Startplatz 7, Superstar Lewis Hamilton auf Rang 8, eine vierte Startreihe also in Rot, und das passt farblich, denn so das eine oder andere Gesicht unter den Tifosi dürfte sich rot gefärbt haben, vor Wut.

Ferrari auf 7 und 8, das ist eine Klatsche, keiner kann das schönreden, aber es gibt immerhin Erklärungen. Teamchef Fred Vasseur bei der italienischen Sky: «Ehrlich gesagt haben wir einen solchen Start nicht erwartet. Denn wir hatten zuvor das ganze Wochenende einen guten Speed. Selbst in Q1 und Q2 lagen wir zwar hinter den McLaren, aber nicht allzu weit zurück.»

Wir gucken auf die Ergebnisse.



Q1

1. Lando Norris, McLaren, 1:15,912

4. Charles Leclerc, Ferrari, 1:16,029

6. Lewis Hamilton, Ferrari, 1:16,213



Q2

1. Lando Norris, McLaren, 1:15,415

5. Charles Leclerc, Ferrari, 1:15,827

6. Lewis Hamilton, Ferrari, 1:5,919



Vasseur weiter: «In Q3 haben wir unser Tempo verloren, das ist sehr bedauerlich. Aber das ist nur das erste von 24 Abschlusstrainings, das Rennen morgen wird eine ganz andere Geschichte sein.»



Der Franzose auf Erklärungssuche: «Wir haben im letzten Quali-Segment keinen guten Job gemacht. Vor allem im dritten Pistenteil wurde der Abstand zu den McLaren und auch zum Auto von Verstappen zu gross, da verlieren wir am meisten Zeit. Der Abstand nach vorne lag in den freien Trainings und auch in Q1 und Q2 bei einem bis drei Zehntelsekunden, auf einmal in Q3 liegen wir um sieben Zehntel hinten.»



Was liegt im Grand Prix für Ferrari drin?



Vasseur meint: «Es liegt auf der Hand – ein Team, dessen Fahrer vom siebten und achten Platz losfahren müssen, bevorzugt natürlich ein chaotisches Rennen. Von daher ist es in unserem Sinne, wenn es am Sonntag regnet. Aber ich bin nicht verzweifelt. Ich gehe davon aus, dass wir auch im Trockenen Plätze gutmachen können. Das Tempo im Dauerlauf war gut, und das bedeutet, dass wir uns nach vorne kämpfen werden.»





Qualifying, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,096 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,180

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,481

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,546

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,670

06. Alex Albon (T), Williams, 1:15,737

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,755

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,973

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,980

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,082

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,175

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,453

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,483

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:16,862

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,520

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,525

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,579

18. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,094

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,147

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit