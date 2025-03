Toto Wolff: Das sagt er zum Q1-Aus von Kimi Antonelli

Toto Wolff durfte sich im ersten Qualifying des Jahres über den vierten Platz von George Russell freuen. Aber Neuling Kimi Antonelli kam nicht übers Q1 hinaus. Dazu äusserte sich der Mercedes-Teamchef.

Am Ende waren es nur neun Tausendstel, die den Q2-Einzug von Kimi Antonelli bei dessen GP-Premiere verhinderten. Der 18-Jährige aus Bologna wurde ganz zum Schluss des ersten Segments von Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto aus der Top-15 verdrängt. Sein erfahrener Teamkollege George Russell zeigte mit Platz 4, was im Mercedes-Renner möglich war.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff reagierte mit Verständnis. Er erklärte zum frühen Aus des Teenagers, der das Cockpit von Lewis Hamilton übernommen hat: «Kimi hatte grosses Pech, als er ausgangs der sechsten Kurve über den Randstein fuhr und sich dabei den Unterboden beschädigte. Er wurde zwar nicht weit nach aussen getragen, bekam aber einen heftigen Schlag auf den Unterboden und verlor dadurch viel Performance.»

«Er hat sein Bestes gegeben, um das Auto ins Q2 zu bringen, aber es hat nicht ganz gereicht. Aber das sind alles nützliche Erfahrungen für seinen Lernprozess. Vor ihm liegt nun ein spannendes Rennen, in dem er versuchen wird, sich durch das Feld zu kämpfen», ergänzte der Wiener.

Zur allgemeinen Team-Leistung bei der ersten Zeitenjagd des Jahres sagte Wolff: «Wir waren vorne mit dabei und das war ermutigend. Nachdem wir über Nacht einige Änderungen vorgenommen hatten, konnten wir unseren Speed im dritten freien Training verbessern. Im Qualifying sah es zeitweise so aus, als könnten wir um die Pole-Position kämpfen, aber McLaren war sehr beeindruckend.»

«Ich denke, man kann sagen, dass sie auf der optimalen Runde ein paar Zehntel schneller waren als wir. Insgesamt war es ein guter Start in die neue Saison mit dem W16. An der Spitze sieht es sehr eng aus, und wir werden sehen, was wir im Rennen erreichen können», fügte er an.

Qualifying, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,096 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,180

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,481

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,546

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,670

06. Alex Albon (T), Williams, 1:15,737

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,755

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,973

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,980

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,082

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,175

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,453

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,483

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:16,862

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,520

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,525

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,579

18. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,094

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,147

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit