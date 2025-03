Lewis Hamilton (8.): «Das ist wie bei einem Golfer»

Formel-1-Routinier Lewis Hamilton erlebte ein aufregendes erstes Qualifying mit Ferrari. Auf dem Albert Park Circuit in Melbourne musste sich der siebenfache Champion mit dem achten Platz begnügen.

Lewis Hamilton hat in den freien Trainings in Australien jeweils die Plätze 12, 5 und 8 belegt. Im Qualifying war er in den ersten beiden Abschnitten jeweils Sechstschnellster, am Ende musste er sich aber mit dem achten Platz begnügen. Von der Pole-Zeit, die Lando Norris im McLaren in den Asphalt des Albert Park Circuits gebrannt hatte, trennten ihn fast neun Zehntel.

Sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc drehte die siebtschnellste Q3-Runde und war dabei knapp zwei Zehntel schneller. Hamilton erklärte nach der Zeitenjagd: «Ich hatte ein gutes Gefühl, und alles war sehr neu für mich. Ich habe meine ersten freien Trainings und mein erstes Qualifying für Ferrari bestritten und ich musste mich an alles anpassen, denn das Auto ist komplett anders als alles, was ich bisher gefahren bin.»

Der siebenfache Champion verglich daraufhin: «Das ist wie bei einem Golfer, der einen neuen Schwung kopieren will. Es braucht viel Übung und Zeit, um die Gewohnheiten zu ändern. Und morgen erwartet mich wieder ein grosser Tag, in dem ich Neues erleben werde. Denn ich war noch nie mit einem Formel-1-Ferrari im Regen unterwegs.»

«Aber wenn man sich auf dem achten Platz qualifiziert, dann wünscht man sich natürlich, dass es regnet. Auch wenn ich nicht weiss, welche Einstellungen ich auf einer nassen Bahn wählen muss. Alles ist eine grosse Herausforderung, und ich hatte im Qualifying auch einen Dreher, was mir nicht oft passiert. Doch das zeigt, dass ich mich noch im Lernprozess befinde», ergänzte der 105-fache GP-Sieger.

Qualifying, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,096 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,180

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,481

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,546

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,670

06. Alex Albon (T), Williams, 1:15,737

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,755

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,973

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,980

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,082

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,175

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,453

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,483

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:16,862

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,520

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,525

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,579

18. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,094

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,147

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit