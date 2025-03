Yuki Tsunoda (Racing Bulls/5.) verblüfft: Norris half

​Yuki Tsunoda zeigt im Abschlusstraining zum Australien-GP eine hervorragende Leistung: fünfter Startplatz, beide Ferrari hinter sich gelassen. Auch der Japaner selber ist baff: «Damit hätte ich nie gerechnet.»

Das war Weltklasse von Yuki Tsunoda: Der 24-jährige Japaner erzielt mit dem Rennwagen der Racing Bulls die fünftschnellste Zeit im Qualifying zum WM-Auftakt von Melbourne. Noch weiter vorne stand der Honda-Schützling zuvor nur in Interlagos 2024 (als Dritter).

Yuki sagt: «Ganz ehrlich – ich hätte nie erwartet, dass wir heute so gut abschneiden würden. Klar habe ich gehofft, dass ich es in die Top-Ten schaffen würde, aber der fünfte Startplatz? Das ist verrückt.»

«Wir haben gesehen, dass das Startfeld sehr dicht beisammen liegt, aber mein letzter Versuch war eine wahrlich magische Runde. Ich habe sogar ein wenig Hilfe von Lando Norris erhalten, er hat mir netterweise einen Windschatten spendiert.»

«Dennoch: Diese Rundenzeit kam auch für mich scheinbar aus dem Nichts. Ein solides Ergebnis hatte ich durchaus erwartet, denn der Wagen lag hier von der ersten Runde an gut. Es ist schön zu sehen, welche Fortschritte wir seit 2024 erreicht haben – grossen Glückwunsch ans ganze Team für dieses Auto und die Arbeit hier in Australien.»



«Nun kommt aller Voraussicht nach ein Regenrennen auf uns zu, aber wir sind in Sachen Abstimmung vorbereitet. Ich bin sicher, dass wir ein schönes Ergebnis herausholen können, ich bin aufgeregt und zuversichtlich zugleich, wir müssen nur konzentriert bleiben und im Grand Prix alles richtig machen. Ich fahre gerne im Regen und freue mich sehr auf den WM-Start.»





Qualifying, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,096 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,180

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,481

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,546

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,670

06. Alex Albon (T), Williams, 1:15,737

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,755

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,973

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,980

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,082

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,175

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,453

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,483

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:16,862

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,520

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,525

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,579

18. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,094

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,147

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit