Kimi Antonelli: «Dann wäre es ganz anders gelaufen»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli erlebte ein schwieriges erstes Qualifying in der Königsklasse. Der Teenager aus dem Mercedes-Team erlaubte sich einen Fehler in der sechsten Kurve und verpasste den Q2-Einzug nur knapp.

Bis zum Schluss des ersten Segments seines ersten Qualifying-Einsatzes in der Königsklasse durfte sich Kimi Antonelli Hoffnungen auf den Q2-Einzug machen. Doch ganz am Ende schaffte es Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto, die 5,278 km lange Runde im Albert Park von Melbourne neun Tausendstel schneller zu umrunden, womit der Italiener aus der Top-15 rutschte.

Entsprechend enttäuscht blickte der 18-Jährige in die Runde, als er seine erste Formel-1-Zeitenjagd Revue passieren liess. «Das war ein unglückliches Qualifying zum Auftakt der neuen Saison. Als ich auf den weichen Reifen auf meiner ersten schnellen Runde durch die sechste Kurve fuhr, lag etwas Kies auf der Strecke und ich kam ein wenig zu weit raus.»

«Das hatte keinen grossen Einfluss auf meine Rundenzeit, aber das Auto schlug am Ausgang härter als erwartet auf dem Randstein auf, und ich erlitt einige erhebliche Schäden am Unterboden meines Wagens. Ich konnte spüren, wie das Auto auf der Geraden aufsetzte, was mich viel Performance kostete. Ohne den Schaden wäre es sicher ganz anders für uns gelaufen», ist sich der Teenager aus Bologna sicher.

«Von Platz 16 zu starten, ist natürlich nicht ideal. Vor allem, wenn man unser Tempo im dritten freien Training sieht, denn ich denke, wir hätten um die vorderen Plätze kämpfen können. Aber es ist, wie es ist, und jetzt schauen wir nach vorne. Der Wetterbericht sagt Regen voraus, und das wird uns hoffentlich einige Chancen eröffnen. Ich freue mich darauf und natürlich auch darauf, mein erstes Formel 1-Rennen zu fahren», machte sich Antonelli Mut.

Qualifying, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,096 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,180

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,481

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,546

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,670

06. Alex Albon (T), Williams, 1:15,737

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,755

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,973

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,980

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,082

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,175

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,453

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,483

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:16,862

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,520

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,525

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,579

18. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:17,094

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,147

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit