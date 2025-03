Max Verstappen (2.): «Da war ein schwieriges Rennen»

Formel-1-Champion Max Verstappen nahm den ersten WM-Lauf des Jahres in Australien von Position 3 in Angriff und kam am Ende als Zweiter über die Ziellinie. Damit war der Red Bull Racing-Star zufrieden.

Die Bedingungen waren von Anfang an knifflig, wie die diversen Abflüge in der ersten Phase des Australien-GP zeigten. Doch Champion Max Verstappen liess sich davon nicht beirren und stellte einmal mehr seine Klasse unter Beweis. Er fuhr von Position 3 los und überholte auf nasser Bahn Lokalmatador Oscar Piastri. Dieser kam später wieder an Verstappen vorbei, weil dieser in der elften Kurve etwas zu weit rauskam.

Doch auch der Australier blieb im McLaren nicht fehlerfrei und so durfte sich Verstappen am Ende über den zweiten Platz hinter Lando Norris freuen. Danach erklärte der Red Bull Racing-Star: «Das war natürlich ein schwieriges Rennen, aber am Ende hat es auch sehr viel Spass gemacht. Lando hatte eine kleine Schrecksekunde in der sechsten Kurve, dadurch hat er viel Schwung verloren. Deshalb kam ich zum Schluss nochmals an ihn heran. Und dann durfte ich auch den Heckflügel flach stellen.»

«Allerdings ist es hier sehr schwierig, an einem Gegner vorbeizukommen. Aber wir hatten Spass, in den letzten Runden gab ich richtig Gas und kämpfte um den Sieg. Am Ende hat es nicht gereicht, aber ich bin sehr glücklich, dass ich die Zielflagge gesehen und gute Punkte erobert habe. Es war ein anständiger Start in die neue Saison», erzählte der vierfache Champion weiter.

Dass er auf der Strecke blieb, als Norris gegen Ende wieder an die Box abbog, um sich die Reifen für Mischverhältnisse zu holen, kommentierte der 27-Jährige folgendermassen: «Es fing wieder etwas an zu regnen, und als die anderen abbogen, geriet ich ein wenig in Panik und dachte, dass ich auch an die Box muss.»

«Sie sind abgebogen, ich blieb draussen und in der ersten Runde lief es auch ganz gut. Doch leider änderte sich die Wetterlage nicht, und ich musste dann auch die Reifen wechseln. Allerdings wäre ich auch Zweiter geworden, wenn ich eine Runde vorher neue Reifen geholt hätte, deshalb war es das Risiko wert. Es war ziemlich knifflig auf den Slicks, aber letztlich lief es ganz gut.»

Sein Abschneiden sei keine grosse Überraschung für ihn gewesen, beteuerte Verstappen: «Ich denke, das Auto war wie erwartet, man konnte im ersten Stint sehen, dass wir etwas weniger Tempo als McLaren haben. Aber ich konnte dennoch 18 Punkte holen – und das sind 18 WM-Zähler mehr als im vergangenen Jahr. Die nehme ich gerne.»

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Alex Albon (T), Williams, +12,773

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +15,135

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall



WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Albon 12

05. Antonelli 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Handjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 25

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 12

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0