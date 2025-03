Kimi Antonelli (Mercedes): Strafe aufgehoben, neu 4.!

​Mercedes-Teenager Kimi Antonelli hatte seinen ersten GP sensationell als Vierter beendet. Dann erhielt der Italiener eine Fünfsekundenstrafe. Aber die ist aufgehoben worden. Kimi also wirklich Vierter!

Im ersten Grand Prix war das Glück des Tüchtigen auf der Seite von Kimi Antonelli: Der 18-jährige zeigte ein kampfstarkes Rennen, machte auch einige Fehler, konnte seinen Mercedes aber den Pistenbegrenzungen fernhalten (im Gegensatz zu Routiniers wie Sainz oder Alonso), der Italiener kreuzte die Ziellinie als Vierter vor Williams-Fahrer Albon, erhielt dann aber (wegen eines angeblichen Vergehens in der Boxengasse) eine Fünfsekunden-Strafe aufgebrummt und wurde damit zunächst als Fünfter gewertet.

Mercedes wollte das nicht auf sich beruhen lassen und wandte ein, dass sie belegen können – Kimi oder die Mercedes-Mannschaft hat sich nichts zuschulden kommen lassen, Strafe daher ungerechtfertigt.

Und siehe da: Die Rennkommissare Garry Connelly und Matthew Selley (beide Australien) sowie Gerd Ennser (Deutschland) und Enrique Bernoldi (Brasilien) hatten ein Einsehen: Strafe rückgängig gemacht, Kimi also wirklich Vierter!

Die Regelhüter begründen: «Mercedes konnte ins Feld führen, dass sie andere Bilder zur Verfügung haben, die bei unserem Urteil noch nicht zur Verfügung standen. Es handelt sich dabei primär um Aufnahmen der Kamera beim Überrollbügel. Aus diesen Aufnahmen geht hervor, dass Wagen Nummer 12 von Kimi Antonelli erst später als zunächst geglaubt in die schnelle Spur der Boxengasse einbog, in sicherem Abstand zu den Mechanikern von McLaren, und auch erst dann, als er im Rückspiegel gecheckt hatte, wo sich der Wagen Nummer 27 von Nico Hülkenberg befindet. Bilder vom Hubschrauber bekräftigen das. Aus diesem Grund wird die Fünfsekundenstrafe für Kimi Antonelli für nichtig erklärt.»



Rang 4 beim Debüt, noch besser machte das hier in Australien nur der Däne Kevin Magnussen, der 2014 sogar Zweiter wurde (im McLaren).



Vierter im Alter von 18 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen, damit ist Kimi zudem der zweitjüngste Punktesammler der Formel 1 hinter Max Verstappen (der war in Malaysia 2015 sogar 17 Jahre, 5 Monate und 29 Tage jung).



Antonelli, erster italienischer Punktesammler seit Antonio Giovinazzi 2021 in Saudi-Arabien (Neunter): «Ich kann mich über den Rennverlauf heute wahrlich nicht beklagen. Ich bin happy, wie ich mit den schwierigen Bedingungen umgegangen bin und wie das Team mir geholfen hat.»



Zu den kniffligen Pistenverhältnissen kalauert der Teenager aus Bologna: «Das war gewissermassen mein zweieinhalbstes Mal in einem Formel-1-Auto auf nasser Strecke. Aber ich habe mich schon in den Aufwärmrunden gut gefühlt im Wagen und war überrascht, wie leicht mir das alles fällt. Die Reifen haben ein bisschen gebraucht, um auf Temperatur zu kommen, das war nicht einfach, aber wie sich das Rennen für mich entwickelt hat, das ist sehr erfreulich.»



«Dieser vierte Rang ist ein Schub an Selbstvertrauen, und es ist ganz gut, kommt nun gleich China. Klar gibt es auch dort sehr viel zu lernen, aber der Grand Prix hier war eine prima Erfahrung, und ich kann es nicht erwarten, in Shanghai wieder ins Auto zu steigen.»



Punkte im ersten Rennen, das haben in den vergangenen 30 Jahren jetzt 22 Fahrer geschafft:



1996: Jacques Villeneuve (CDN), Melbourne, 2.

1999: Pedro de la Rosa (E), Melbourne, 6.

2001: Kimi Räikkönen (FIN), Melbourne, 6.

2002: Mark Webber (AUS), Melbourne, 5.

2004: Timo Glock (D), Montreal, 7.

2005: Tonio Liuzzi (I), Imola, 8.

2006: Nico Rosberg (D), Bahrain, 7.

2007: Lewis Hamilton (GB), Melbourne, 3.

2007: Sebastian Vettel (D), Indianapolis, 8.

2008: Sébastien Bourdais (F), Melbourne, 7.

2009: Sébastian Buemi (CH), Melbourne, 7.

2011: Paul Di Resta (GB), Melbourne, 10.

2014: Kevin Magnussen (DK), Melbourne, 2.

2014: Daniil Kvyat (RU), Melbourne, 9.

2015: Felipe Nasr (BR), Melbourne, 5.

2015: Carlos Sainz (E), Melbourne, 9.

2016: Stoffel Vandoorne (B), Bahrain, 10.

2021: Yuki Tsunoda (J), Bahrain, 9.

2022: Guanyu Zhou (RCH), Bahrain, 10.

2022: Nyck de Vries (NL), Monza, 9.

2024: Oliver Bearman (GB), Jeddah, 7.

2025: Kimi Antonelli (I), Melbourne, 4.







Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0