Horner: «Trafen die richtigen Entscheidungen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach nach dem Saisonauftakt in Melbourne über die Leistung seiner Schützlinge Max Verstappen und Liam Lawson, die Strategie seines Teams und Sieger Lando Norris.

«Das war ein grossartiges Rennen, und es war klar, dass es bei diesen Bedingungen sehr hart werden würde», schwärmte Christian Horner im Fahrerlager von Melbourne. Der Red Bull Racing-Teamchef durfte sich denn auch über den starken Auftritt von Titelverteidiger Max Verstappen freuen. Neuzugang Liam Lawson, der das Rennen von der Boxengasse in Angriff nehmen musste, weil die Aufhängung an seinem Renner unter Parc-Fermé-Regeln verändert worden war, erlebte hingegen ein Rennen zum Vergessen.

Dennoch gab es auch für den Neuseeländer ein Lob vom Chef: «Er erlebte nicht den Start, den er sich erhofft hatte, und das Glück war einfach nicht auf seiner Seite. Aber er ist ein starker Fahrer und er bereitet sich bereits auf das nächste Rennen in China vor, um dort zurückzuschlagen.»

Zum Auftritt von Verstappen sagte der Brite: «Ich denke, wir haben die richtigen strategischen Entscheidungen gewählt. Max erwischte einen sehr guten Start, aber die McLaren-Jungs waren zu diesem Zeitpunkt des Rennens superstark und deshalb konnten sie einen Vorsprung herausfahren. Dann kamm der Regen und wir haben danach zur richtigen Zeit entschieden, die Slicks einzusetzen.»

«Wir haben versucht, durch einen späteren Stopp an die Spitze zu kommen, und fast hätte es auch geklappt. Danach kam Max auch beim Restart fast an Lando Norris vorbei. Doch er hat durchgehalten und den Sieg geholt, das muss man ihm zugute halten. Am Ende wirkte er allerdings etwas angespannt, er machte in der sechsten Kurve einen Fehler, durch den Max aufholen konnte. Aber auf dieser Strecke ist es sehr schwer, einen Gegner zu überholen. Am Ende wurde es sehr knapp, und es war insgesamt ein gutes und spannendes Rennen», ergänzte der 51-Jährige.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0