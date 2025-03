Nico Hülkenberg (Sauber/7.): Mehr Punkte als Ferrari

​Der Deutsche Nico Hülkenberg hat Sauber dank seiner Erfahrung im ersten Rennen 2025 mehr Punkte eingebracht als der Rennstall in der ganzen Saison 2024 eroberte – Hülki Siebter in Australien, bärenstark!

Die Bilanz des Sauber-Rennstalls Ende 2024: WM-Schlussrang 10, nur vier Punkte. Die Bilanz von Sauber nach dem WM-Auftakt 2025 in Melbourne (Australien): Schon sechs Zähler, dank des verlässlichen Nico Hülkenberg, der bei ganz tückischen Bedingungen seine ganze Erfahrung in die Waagschale legen konnte, Platz 7. Nico hat mit dieser Glanztat mehr Punkte eingebracht als das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton!

Der 37-Jährige aus Emmerich erzählt: «Ganz ehrlich – in den ersten drei Vierteln des Rennens hatten wir nicht viel zu melden. Da sind wir auf den Intermediate-Reifen ziemlich herumgerudert. In den schnellen Kurven haben die Vorderreifen früh abgebaut, daher hatten wir kein gutes Tempo. Daran werden wir arbeiten müssen.»

Mit profillosen Reifen hatte der Wagen zu wenig Speed, um Boden gut zu gewinnen. Dann aber machte die Sauber-Mannschaft in der heiklen Phase alles richtig, als der ideale Zeitpunkt gesucht wurde, bei wieder einsetzendem Regen zurück zu wechseln auf die Intermediates.

Nico weiter: «Ein früher Wechsel zurück auf Intermediates, das war für uns Gold wert. Und wir haben das vor dem Grand Prix auch so abgesprochen. Ich habe den Jungs gesagt – wenn wir die Situation haben sollten, dass wieder Regen kommt, dann holt mich schleunigst herein, lasst mich nicht zu lange auf Trockenreifen draussen. Das haben wir sehr gut umgesetzt. Der Ruf, an die Box zu kommen, kam sehr spät, in der zweitletzten Kurve.»



Wie schwierig waren die Pistenverhältnisse? Nico nach seinem 228. Grand Prix: «Es war wirklich eine Rutschpartie. Ich finde die Strecke hier wahnsinnig cool, aber die ganzen weissen Strassenmarkierungen sind hier teilweise mit schwarzer Farbe überzogen, doch diese Farbe hat natürlich nicht den gleichen Grip wie Asphalt. Das erzeugt Probleme, es ist ungemütlich. Hut ab vor allen Rookies. Ich hätte das heute nicht als mein erstes Rennen haben wollen. Das war brutal als Einstieg.»



Zum feinen siebten Platz für Sauber sagt Hülki: «Das ist Balsam für die Seele. Wir sind dafür belohnt worden, dass wir keine Fehler gemacht haben. Wir haben kühlen Kopf bewahrt, sehr gut die Strategie umgesetzt, operativ ist alles tipptopp gelaufen, und wir waren zur Stelle, als andere Probleme hatten. So geht es halt manchmal im Motorsport. Nach einem schwierigen Wintertest in Bahrain und Problemen im Training tut das richtig gut.»







Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0