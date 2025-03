Oscar Piastri: «Kann nur mir selbst die Schuld geben» 16.03.2025 - 09:12 Von Vanessa Georgoulas

© Zak Mauger / Getty Images Oscar Piastri zeigte am Ende nach seinem Fehler eine beherzte Aufholjagd und wagte mutige Überholmanöver

Oscar Piastri war in seinem Heimrennen im Albert Park von Melbourne lange auf Podestkurs, musste sich aber am Ende mit dem neunten Platz begnügen. Der Australier übte sich hinterher in Selbstkritik.