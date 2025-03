George Russell (Mercedes/3.): Wo war Fehler von Max?

​George Russell hat beim abwechslungsreichen Grand Prix von Australien den dritten Platz erobert. Der Engländer ist mit seinem 16. Podestplatz überglücklich und meint: «Wir haben unsere Chance genutzt.»

Der Formel-1-WM-Auftakt endet mit Platz 3 für Mercedes-Fahrer George Russell (27), auf dem Albert Park Circuit von Melbourne muss sich der Brite lediglich Lando Norris und Max Verstappen beugen. Es ist der 16. Podestplatz von Russell (gleich viele wie Phil Hill), der zweite hier im Albert-Park, denn er wurde schon 2022 auf dieser Bahn Dritter.

Russell weiss genau – er hat an diesem Tag vom Missgeschick von Oscar Piastri profitiert, an purem Speed war er hier der viertschnellste Mann hinter Norris, Piastri und Verstappen.

George stuft seine Leistung nach einem turbulenten Rennen auf ganz tückischer Bahn so ein: «Wenn du nach einem solchen Grand Prix einen Pokal nach Hause bringen kannst, dann darfst du mit dir selber wirklich zufrieden sein.»



«Kompliment an Lando und Max, auch Hut ab vor Kimi, der in seinem ersten Grand Prix für Mercedes Fünfter geworden ist. Das ist eine prima Leistung in seinem ersten WM-Lauf.»



«Ganz ehrlich – das war kein sehr starkes Wochenende von uns, und natürlich waren wir heute ein wenig vom Rennglück begünstigt. Doch in einem solchen Grand Prix musst du es eben schaffen, auf der Bahn zu bleiben und eine Gelegenheit nutzen, wenn sie sich bietet. Das haben wir getan, und darauf dürfen wir stolz sein.»



«Obschon die Verhältnisse so tückisch waren, konnte ich dieses Rennen geniessen. Ich stand am Ende weniger unter Druck als vor mir Verstappen und Norris, die um den Sieg kämpften, und natürlich hoffte ich auf einen Fehler von Max oder von Lando kurz vor dem Fallen der Zielflagge. Aber der kam nicht.»



«An einem solchen Tag musst du ruhig Blut bewahren und das Beste aus den Verhältnissen machen, und das ist Mercedes hier in Australien gelungen.»



«Wir haben gelernt, dass McLaren dem ganzen Feld etwas voraus hat. Was uns angeht, so war das ein sehr starkes Ergebnis bei überaus fiesen Bedingungen. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie das Kräfteverhältnis in China aussehen wird, auf einer komplett andersartigen Rennstrecke.»





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Alex Albon (T), Williams, +12,773

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +15,135

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Albon 12

05. Antonelli 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 25

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 12

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0