Schon in China: FIA verschärft Regeln für Heckflügel

Beim regnerischen GP von Australien in Melbourne hatten die Autos Kameras an Bord, die die Flügel überwachten

Am Montag vor dem China-Grand-Prix hat der Weltverband FIA angekündigt, die Regeln für die Biegsamkeit von Heckflügeln zu verschärfen. Die neue Regelung gilt bereits am dem Wochenende – allerdings entschärft.

Wieder Wirbel um biegbare Flügel!

Zusätzlich zur bereits lange angekündigten Überarbeitung der Technischen Vorschriften rund um Lastverformungstests an den Frontflügel ab dem Spanien-GP in Barcelona wird es nun doch schon eine frühere Änderung geben – und zwar an den Heckflügeln. Die tritt bereits mit dem kommenden GP in China in dieser Woche in Kraft – allerdings mit einer Einschränkung.

Grundlage für die Entscheidung sind Video-Aufnahmen vom GP von Australien in Melbourne, bei dem die Teams während der Trainingssessions Kameras an Bord hatten, die die Verformung der Flügel während der Fahrt überwacht haben.

Die FIA teilte nun am Montag nach dem GP mit: «Nach der Analyse des Filmmaterials der Verformungen des Heckflügels in Kombination mit den in der FIA-Garage in Melbourne gemessenen statischen Verformungen kam die FIA zu dem Schluss, dass es ausreichende Gründe für die Einführung eines härteren Tests für den oberen Heckflügel ab dem bevorstehenden Großen Preis von China gibt.»

Der findet bereits diese Woche statt. Die Teams seien bereits am Montag, 17. März, informiert worden – also demselben Tag, an dem das Statement der FIA am australischen Abend erschien.

Wie genau sehen diese neuen Tests nun aus?

Die FIA erklärt: «Der 2025 eingeführte Artikel 3.15.17 besagt, dass bei einer vertikalen Belastung von 75 kg an einem der Enden der Hauptfläche des Heckflügels der Abstand zwischen der Hauptfläche und am Flap (auch als Schlitzspalt (Slot Gap im englischen Original, Anm.) bezeichnet) nicht mehr als 2 mm variieren darf. Ab dem bevorstehenden Grand Prix in Shanghai wird dieser Grenzwert auf 0,5 mm gesenkt.»

Und ein wichtiger Passus folgt: «Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit für Shanghai wird zu diesem neuen Grenzwert nur eine Toleranz von 0,25 mm hinzugefügt.» Fracht und Personal sind bereits auf dem Weg nach China, wo direkt am Freitagmorgen das erste Training gefahren wird.

Um Unklarheiten vorzubeugen, machte der Weltverband abschließend aber deutlich: «Die FIA möchte außerdem bestätigen, dass während der Veranstaltung in Melbourne alle Fahrzeuge gemäß den Anforderungen von Artikel 3.15.17 getestet wurden und als konform befunden wurden, sodass alle in Melbourne gefahrenen Fahrzeuge als legal eingestuft wurden.»

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0