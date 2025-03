China-GP Formel 1: Zeitplan, TV & Wetter

Nach dem Australien-GP am Wochenende geht es diese Woche direkt in China weiter! Wann läuft welche Formel-1-Session? Welche TV-Sender übertragen? Und wie wird das Wetter am Wochenende in Shanghai?

Die zweite Runde der Formel-1-Saison 2025 steht an – in China! Der Formel-1-Zirkus zieht binnen einer Woche von Melbourne/Australien nach Shanghai/China um. Und es steht sogar ein Sprint-Wochenende an.

Nach einem regnerischen Rennsonntag Down Under dürfte es in Shanghai für alle Sessions trocken bleiben. Die Wettervorhersage gibt mit 24 (Freitag) bis 27 (Sonntag) Grad relativ stabile Höchsttemperaturen an. Dazu soll es konstant sonnig sein, bis am Sonntag leichte Wolken aufziehen. Weder besonders starker Wind noch Regen sind Stand Anfang der Woche angesagt.

Der Zeitplan dürfte europäischen Fans mehr zusagen als noch in der Vorwoche: China ist Europa sieben Stunden voraus. Nach Melbourne waren es noch zehn Stunden Zeitverschiebung – der Zeitplan wird für Mitteleuropäer also angenehmer. Sprint (4 Uhr morgens) und FP1 (4:30 Uhr) sind zwar immer noch in den frühen Morgenstunden; Grand Prix und Qualifying (beide 8 Uhr) und Sprint Qualifying (8.30 Uhr) sind jedoch zu deutlich angenehmerer Zeit als beim Australien-GP.

In Österreich überträgt ServusTV, in der Schweiz SRFzwei. In Deutschland zeigt Sky alle Sessions, RTL Qualifying und Rennen.

Großer Preis von China im TV

Freitag, 21. März

04.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

04.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

04.30 Beginn 1. Freies Training

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 1. Episode

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

08.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.30 Beginn Sprint Qualifying (bei uns im Ticker)

09.15 ServusTV – Analyse Sprint Qualifying

09.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

10.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

16.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

Samstag, 22. März

03.25 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

03.30 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

04.00 Beginn Sprint (19 Runden; bei uns im Ticker)

04.30 ServusTV – Analyse Sprint

05.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

05.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

07.30 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

07.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

07.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

07.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

07.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

08.00 Beginn Qualifying (bei uns im Ticker)

09.00 ServusTV – Analyse Qualifying

09.10 SRFzwei – Wiederholung Sprint

09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint - GP China

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint - GP China

13.30 Sky Sport F1 –The Rookies

14.20 Sky Sport F1 – McLaren's Meteoric Rise

15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

18.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

Sonntag, 23. März

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

06.00 ServusTV – Vorberichte

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Vorberichte

07.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

07.45 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

07.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

08.00 Beginn Großer Preis von China (56 Runden; bei uns im Ticker)

08.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

09.40 ServusTV – Analyse Rennen

09.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

10.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Rennen

11.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte

14.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.05 ORF1 – Wiederholung Rennen

23.50 ORF1 – F1 Motorhome