Isack Hadjar emotional, Trost von Horner & Hamilton

Isack Hadjar auf der regennassen Strecke in Melbourne

Isack Hadjar verunfallte in Melbourne noch vor Rennbeginn. Der Franzose war merklich angefasst nach dem enttäuschenden Debüt. Trost bekam er von Red Bull Racing-Chef Christian Horner und Anthony Hamilton.

Für Isack Hadjar war sein erster Grand Prix schon vorbei, bevor er überhaupt angefangen hatte. Der französische Racing Bulls-Pilot verunfallte während der Einführungsrunde, konnte nicht am Rennen teilnehmen.

Nach dem Rennen sagte Hadjar: «Ich schäme mich heute dafür und kann nur aus meinem Fehler lernen und mich beim Team entschuldigen. Die Bedingungen waren schwierig, und schon bei den Installationsrunden hatte ich das Gefühl, dass der Grip sehr gering war und ich wenig Selbstvertrauen hatte.»

Bei seinen Interviews nach dem Rennen kämpfte Hadjar mit den Tränen, war sichtlich emotional: «Normalerweise gehe ich es Schritt für Schritt an. Wir haben an der bestmöglichen Out-Lap für den Rennstart gearbeitet. Früh in der Runde wollten wir die Reifen aufwärmen und ich habe es übertrieben. Der kleinste Fehler und man ist nur noch ein Beifahrer. Es fühlt sich furchtbar an.»

Eine Umarmung für Trost gab es von Anthony Hamilton, Papa von Lewis Hamilton. Der Brite hatte vor dem Rennen mit Hadjar gesprochen, ihm viel Glück gewünscht. Und sagte später auf Sky: «Als ich das gesehen habe, tat er mir so leid. Ich habe einfach schrecklich mit ihm mitgefühlt, also dachte ich: Weißt du was, ich muss diesem Jungen sagen, dass er den Kopf hochhalten und aufrecht gehen soll, er wird zurückkommen.» Hadjar ist großer Lewis-Hamilton-Fan.

Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner fühlte mit Hadjar: «Es war ziemlich herzzerreißend, ihn bei seinem ersten Grand Prix so niedergeschlagen zu sehen.» Und weiter: «Er hat in den Trainings und in der Qualifikation sehr gute Leistungen gezeigt. Man vergisst, dass diese Jungs eigentlich noch Kinder sind. Natürlich war heute viel Emotion im Spiel, aber ich denke, wenn er das ausklammert, kann er aus diesem Wochenende eine Menge Positives mitnehmen. Er hat noch viele schöne Tage vor sich.»

Vielleicht ein Trost für Hadjar: Er war nicht der einzige Rookie mit Schwierigkeiten auf der nassen Strecke: Auch Jack Doohan und Gabriel Bortoleto verunfallten, ebenso erfahrenere Piloten.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0