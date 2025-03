Max Verstappen: «Dann bist du wirklich dumm»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat auch in diesem Jahr einen guten Saisonstart hingelegt. Der Red Bull Racing-Star wurde Zweiter hinter Lando Norris – und erreichte damit das bestmögliche Ergebnis.

Es war ein ereignisreiches erstes Rennen, mit dem die Formel 1 sich aus der Winterpause zurückgemeldet hat. Das wechselhafte Wetter erschwerte wie erwartet die Arbeit der GP-Stars und bescherte den tapferen Zuschauern, die bei Wind und Regen auf den Tribünen ausharrten, viele spannende Szenen. Am Ende sahen nur 14 der 20 Stammfahrer die Zielflagge.

Einer davon war Champion Max Verstappen, der von Startplatz 3 losfuhr und als Zweiter hinter Sieger Lando Norris ins Ziel kam. Am Ende kam er dem McLaren-Piloten, der im vergangenen Jahr sein Hauptgegner im WM-Kampf war, noch einmal richtig nahe. Doch letztlich hatte der Red Bull Racing-Star keine Chance, wie er selbst einräumte.

«Ich habe alles gegeben und versucht, an ihm dran zu bleiben und ihn unter Druck zu setzen. Aber es ist auf dieser Strecke sehr schwierig, einen Fahrer zu überholen. Es gab auch nur eine trockene Linie, ich hätte also aufs Nasse ausweichen müssen, wenn ich an irgendeiner Stelle, etwa der neunten Kurve, hätte angreifen können. Da war nicht viel, was ich hätte tun können. Aber wenigstens war es ein enger Kampf, der im Fernsehen gut aussah», beteuerte der vierfache Weltmeister, der mit überhitzenden Reifen zu kämpfen hatte.

Dass die McLaren-Piloten nach der Startphase des Rennens wegziehen konnten, überraschte ihn nicht. Verstappen sagte dazu: «Ich habe es kommen sehen, denn ich hatte Mühe mit meinen Reifen. Das war schon am Vortag so. Die Intermediates sind mittlerweile auch eher eine weiche Mischung, deshalb neigen sie auch stärker zum Überhitzen. In diesem Bereich haben wir – und viele andere Teams auch – im Vergleich zu McLaren richtig Mühe. Sie machen da einfach einen besseren Job und wir müssen in diesem Bereich nachlegen.»

Für hochgezogene Augenbrauen sorgte der 63-fache GP-Sieger mit seiner Antwort auf die Frage, ob das Rennen während der Bergungsarbeiten an der Strecke nach dem Abflug von Fernando Alonso hätte unterbrochen werden sollen, statt das Feld hinter dem Safety-Car an den Marshalls und Kranwagen vorbei zu führen. Verstappen, der in Australien den 113. GP-Podestplatz seiner Karriere feierte, sagte: «Ich fand das in Ordnung. Ich meine, wenn du hinter dem Safety-Car einen Unfall baust, dann bist du wirklich dumm.»

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0