Fernando Alonso (Aston Martin): Crash aus dem Nichts

​Durchzogene Bilanz bei Aston Martin nach dem Saisonstart in Australien: Lance Stroll solider Sechster, aber ausgerechnet der erfahrene Fernando Alonso rutschte von der Bahn – Crash, null Punkte.

Tückische Pistenbedingungen auf dem Albert Park Circuit von Melbourne, das ist normalerweise ein Steilpass für zwei Fahrer, die jahrelange Erfahrung und überragendes Fahrgefühl vorweisen können, Lewis Hamilton und Fernando Alonso.

Während Lewis Hamilton nach seinem Debüt in Rot lamentierte, kein Vertrauen in den Ferrari aufbauen zu können, legte der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso seinen Aston Martin neben die Bahn, dies am Ausgang von Kurve 6, in Runde 33 des Australien-GP.

Der inzwischen 43-jährige Spanier stöhnt: «Der Wagen schmierte aus dem Nichts weg. Ich bin baff, wie ich den Wagen so aus der Kontrolle verlieren konnte.»

«Ich habe an dieser Stelle keine andere Linie gewählt als zuvor. Ich kann mir das nur so erklären, dass es an den Kieseln gelegen haben muss, die da auf der Bahn lagen, offensichtlich auf die Bahn verstreut von einem Piloten, der zuvor in Schwierigkeiten geraten war, das reichte.»



«Das war grosses Pech, das uns viele Punkte gekostet hat. Aber ich weiss nicht, wie ich den Unfall hätte verhindern können. Ich werde mir das alles nochmals in Ruhe anschauen.»



Alonso lag zum Zeitpunkt des Zwischenfalls vor Mercedes-Teenager Kimi Antonelli auf Rang 10. Und der Italiener wurde am Ende Vierter. Der 32-fache GP-Sieger Alonso meint: «Da war diese Gruppe mit Gasly, mir und Antonelli. Von uns drei hatte Kimi das schnellste Auto, also weiss ich nicht, ob ich das Rennen vor ihm hätte beenden können.»



So musste Lance Stroll für Aston Martin die Kohlen aus dem Feuer holen: Rang 6. Der Kanadier gibt zu: «Hand aufs Herz – so richtig wohlgefühlt habe ich mich da draussen heute nie. Die Verhältnisse waren sehr tückisch, vor allem mit Trockenreifen. Es gab nur eine Spur, wenn du davon nur ein wenig abgekommen bist, dann warst du bereits in argen Schwierigkeiten. Heute hast du dir keinen Fehler erlauben dürfen, und das habe ich geschafft.»



Wie geht der Kampf im Mittelfeld weiter? Fernando Alonso: «Wir mischen einigermassen mit, aber das exakte Kräfteverhältnis wird variieren, von Strecke zu Strecke und auch je nach klimatischen Verhältnissen. Einige Wochenenden werden einfacher werden, andere kniffliger. Heute war es definitiv knifflig.»



«Wir haben noch einige Schwächen im Rennwagen, und daran werden wir arbeiten müssen. Aber wenn wir alles richtig machen, dann können wir auch regelmässig punkten.»



Aston Martin-Teamchef Andy Cowell: «Acht Punkte durch Lance sind ein prima Start in die Saison. Die Fahrer mussten sich extrem schwierigen Bedingungen stellen. Lance hat von Startplatz 13 ein tolles Rennen gezeigt und ist verdient Sechster geworden. Er hat das Beste aus diesem Grand Prix gemacht. Fernando hatte einfach Pech.»





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0