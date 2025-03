Timo Glock (Sky) brutal: Ferrari? Flop von Australien

​Ferrari ist beim WM-Auftakt nur auf den Rängen 8 (Leclerc) und 10 (Hamilton) ins Ziel gekommen. Sky-GP-Experte Timo Glock ordnet das ein und spricht auch über Lando Norris und Nico Hülkenberg.

Grosser Preis von Australien 2025 auf dem Albert Park Circuit von Melbourne: Lewis Hamilton fühlte sich im Ferrari unwohl, Charles Leclerc leistete sich bei fiesen Pistenbedingungen einen Dreher, Ferrari versemmelte (wieder einmal) die Rennstrategie – mit unglücklichem Timing bei Reifenwechsel.

Der Deutsche Timo Glock (42), Formel-1-WM-Zehnter von 2008 und 2009 bei Toyota, sagt als GP-Experte unserer Kollegen von Sky gnadenlos: «Ferrari ist von den Top-Teams der Flop von Australien. Ich hoffe, dass wir von den Italienern bald einen Aufschwung erleben. Das hier in Melbourne war für Ferrari ein ganz schwieriges Wochenende, aber ich kann mir gut vorstellen – schon die in wenigen Tagen folgende Strecke von Shanghai kommt dem Ferrari eher entgegen.»

Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird Australien-Sieger und WM-Leader Lando Norris auch in China ein heisser Anwärter auf den GP-Triumph sein.

Glock aus Lindenfeld im Odenwald lobt: «Mir scheint, dass Lando zusammen mit dem McLaren-Team sehr ausgiebig analysiert hat, was 2024 alles vorgefallen ist. Auch was die Strategien anging, wo Fahrer und Team in der letzten Saison immer mal wieder Fehler gemacht haben.»



«Darüber hinaus hat Norris im letzten Jahr am Funk teilweise überreagiert und vielleicht sein Team so in die Lage versetzt, dass sie schnell handeln müssen, vielleicht überhastet. Jetzt beim WM-Beginn haben wir einen ganz anderen Norris erlebt – ruhig und überlegt, deutlich stärker als letztes Jahr. Auch zum Schluss, als der Druck durch Max Verstappen anstieg, hatte Lando das alles unter Kontrolle; er hat sich nicht verrückt machen lassen und den GP-Sieg kontrolliert nach Hause gebracht.»



Noch ein weiterer Fahrer erhält von Glock sehr gute Noten – Nico Hülkenberg im Sauber.



Timo über Nico: «Das sind genau die Bedingungen, bei welchen sich Hülkenberg immer wieder auszeichnet. Er macht mit seiner Erfahrung so gut wie keine Fehler. Aus diesem Grund ist er im entscheidenden Moment eben da, wenn sich die Möglichkeit auf Punkte eröffnet, und Nico fährt dann oft ein Ergebnis ein, mit dem vor dem Grand Prix nicht gerechnet werden konnte.»



«Bei normalen Pistenbedingungen ist das Sauber-Paket derzeit nicht gut genug für die Top-Ten, aber unter so kniffligen Verhältnissen wie jetzt im Australien-GP hat Nico einmal mehr bewiesen, wie stark er ist und dass der Fahrer in der Formel 1 eben doch noch einen Unterschied ausmachen kann.»





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0