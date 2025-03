F1 Shanghai: In Kurve 1 muss man dem Auto vertrauen

Ausgerechnet auf der Strecke in China, auf der die Formel 1 zuletzt wenig Zeit verbracht hat, findet wieder ein Sprint statt. Haas-Pilot Esteban Ocon erklärt, worauf es ankommt und welche Rolle Kurve 1 spielt.

Die zweite Runde der Saison 2025 steigt in China auf dem Shanghai International Circuit. Wie schon im Vorjahr steht dort ein Sprint-Wochenende an – auf einer sehr technischen Strecke, die eine besondere Finesse hat.

Haas-Pilot Esteban Ocon: «Shanghai ist eine sehr interessante Strecke. Sie hat ein sehr technisches Layout und es ist großartig, sie wieder im Kalender zu haben, nachdem sie bis 2024 einige Jahre lang nicht dabei war. Es gibt viel zu beachten und viele Unterschiede zu jeder anderen Strecke im Kalender.»

Der Franzose, der seit dieser Saison für Haas fährt, erklärt genauer: «Insbesondere Kurve 1 ist extrem lang und die Einfahrt erfolgt mit hoher Geschwindigkeit, sodass man dem Auto wirklich vertrauen können muss. Das macht das Wochenende ziemlich komplex, vor allem, da es der erste Sprint des Jahres ist.» Kurve 1 ist eine lange Schneckenkurve.

Sprint-Wochenende bedeutet: Es gibt nur eine einzige Trainingssession von 60 Minuten. Das hatte bereits im Vorjahr für Stress bei den Teams gesorgt – schließlich war man 2024 nach vier Jahren Pause erstmals wieder nach Shanghai zurückgekehrt, der Asphalt teils abgenutzt, teils erneuert. Und wegen des Sprints hatte man nur 60 Minuten zum Erkunden der Strecke. Diesmal haben die Teams Daten aus dem Vorjahr – allerdings wieder nur 60 Minuten Zeit für die Abstimmung.

Ocon: «Wir müssen in nur einer Sitzung alles richtig machen, vor allem so früh im Jahr, also wird es interessant.»

Bei Haas muss man sich ohnehin noch einspielen, nicht nur in Bezug auf die Abstimmung und die Strecke in Shanghai: Beide Fahrer und die zugehörigen Renningenieure sind neu, Kommunikation und Abläufe sind noch nicht ganz eingespielt.

Ocon sieht den Ausblick auf das erste von sechs Sprint-Wochenenden aber positiv: «Sprints sind intensiv, aber ich mag Rennen lieber. Es ist definitiv gut, zwei Chancen zu haben, Rennen zu fahren und Punkte zu sammeln.»

