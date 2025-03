Charles Leclerc übt Kritik an Ferrari-Strategie

Nach dem enttäuschenden achten Platz in Melbourne sprach Ferrari-Pilot Charles Leclerc über seinen eigenen Fehler – und über eine Panne in der Strategie seines Rennteams beim Umgang mit dem einsetzenden Regen.

Bei Ferrari herrschte nach dem Auftakt-GP in Melbourne Enttäuschung über die Plätze 10 (Lewis Hamilton) und 8 (Charles Leclerc). Dabei war Leclerc zwischenzeitlich Fünfter, vor dem Wechsel auf Regenreifen lagen die Ferrari sogar kurz vorne. Doch eine Strategie, die die Witterungsbedingungen falsch einschätzte, und ein Dreher von Leclerc machten alle Hoffnungen für den Monegassen auf eine bessere Platzierung zunichte.

Leclerc: «Ich habe am Ausgang von Kurve 11 einen Fehler gemacht. Als ich in die Kurve bin, habe ich nicht mehr Regen gesehen. Es scheint aber mehr geregnet zu haben, seit ich das letzte Mal an der Stelle war, die Strecke war also feuchter. Ich bin aufs Gas gegangen und habe die Kontrolle über das Auto verloren. Nach dem Dreher habe ich sechs oder sieben Positionen verloren. Ich habe versucht, mich davon zu erholen, aber es war nicht genug.»

Der Regen sorgte nicht nur für schwierige Bedingungen auf der Strecke, sondern sorgte auch für ein Problem in der Strategie.

Leclerc: «Es ist immer schwierig, immer auf dem Laufenden zu sein, wo die Wolken gerade sind. Ich bin an der Boxengasseneinfahrt vorbei und genau, als ich vorbei war, kam der Regen runter. Das war nicht gut.»

Der Ferrari-Pilot stellt klar: «Wir müssen unsere Strategie beim letzten Boxenstopp noch mal anschauen. Der Stopp war eine Runde zu spät.»

Gute Nachrichten für Leclerc und Ferrari: Am nächsten Rennwochenende in China wird es trocken bleiben.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0