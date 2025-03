Überraschung bei F1-Team: Fahrer plötzlich Stratege!

Das Rennen in Melbourne war für ihn nach einem Crash schnell beendet – doch kurzerhand wechselte Carlos Sainz den Job. Der Spanier wurde in Australien vom Fahrer zum Strategen – und griff seinem Kollegen unter die Arme.

Williams-Pilot Alex Albon holte in Melbourne einen starken fünften Platz – auch dank einer guten Strategie in der Schlussphase des Rennens, als erneut Regen einsetzte. Ein super Saisonstart also für Albon. Nicht so für seinen Teamkollegen Carlos Sainz – zumindest im Auto.

Schon in der zweiten Runde und unterm Safety-Car war für Carlos Sainz nämlich sein erstes Rennen für sein neues Team Williams beendet. Der Spanier verlor auf der regennassen Strecke die Kontrolle über sein Auto, schied aus. Ärgerlich für Sainz – aber offenbar richtig glücklich für sein Team und den anderen Williams-Piloten, Alex Albon.

Carlos Sainz verriet nach dem Rennen gefragt nach den positiven Dingen des Wochenendes: «Dadurch, dass ich nicht mehr im Auto war, konnte ich immerhin dem Strategie-Team helfen, für Alex die richtige Strategie zu finden. Und ich glaube, wir haben Alex die perfekte Runde klargemacht. Immerhin war ich außerhalb des Autos nützlich.» Ein Grinsen kann sich der Spanier dabei nicht verkneifen.

Der Fahrer als Strategie-Ingenieur? Richtig gehört. Carlos Sainz war im weiteren Rennverlauf bei Williams mit am Kommandostand und griff dem Strategieteam unter die Arme. Sainz fuhr vier Jahre für Ferrari, kann also viel Erfahrung aus einem größeren Team mitbringen. Dazu brachte er ein Gefühl für die aktuellen Streckenbedingungen aus Fahrerperspektive mit.

Williams-Teamchef James Vowles bestätigte den spontanen Jobwechsel für Sainz im Australien-GP bei Sky UK: «Ein Punkt, den man bei der Strategie beachten sollte, ist, dass es heute einen zusätzlichen Strategen gab, nämlich Carlos.»

Vowles erklärt: «Seine Erkenntnisse waren unglaublich nützlich bei diesem Übergang zu den Intermediate-Reifen. Andere Teams waren sich nicht sicher: Sollen wir es riskieren, können wir es riskieren? Und Carlos war unnachgiebig: Damit überlebt ihr die letzten Kurven nicht. Er hatte vollkommen recht und hat uns dabei unterstützt, das zu erreichen.»

Ende der Woche steht das nächste Rennen in China an – hoffentlich mit mehr Zeit im Auto und weniger Zeit am Kommandostand für Carlos Sainz.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0