Lando Norris: «Das ist immer noch extrem schwierig»

In Melbourne konnte McLaren-Star Lando Norris sowohl die Pole, als auch den Rennsieg und die schnellste Rennrunde bejubeln. Dennoch wünscht er sich vor dem zweiten Kräftemessen in China Verbesserungen.

Der Saisonauftakt lief für Lando Norris eigentlich ganz nach Wunsch. Der McLaren-Pilot, der sich im WM-Kampf des vergangenen Jahres gegen Max Verstappen geschlagen geben musste, sicherte sich erst die Pole und tags darauf den Rennsieg. Auch die schnellste Rennrunde ging an den Briten, der die WM-Tabelle nach der ersten Runde anführt.

Allzu viel Zuversicht verspüre er aber vor dem zweiten Rennwochenende in China aber nicht, betonte Norris im Fahrerlager von Schanghai. «Ich hoffe, dass wir es besser hinbekommen und es etwas einfacher wird», erklärte er, und sorgte damit für überraschte Gesichter bei den Journalisten.

«Wir hatten ein grossartiges Auto und unser Abstand zur Rennmitte betrug etwa 15 Sekunden. Doch dann hatten sie das Glück, dass sie durch ein paar Safety-Car-Phasen wieder aufschliessen konnten. Wir sind hoffnungsvoll, denn nun steht ein weiteres Rennen an einem anderen Wochenende an. Aber ich will nicht sagen, dass wir zuversichtlich sind, dass es genauso laufen wird», fügte der 25-Jährige an.

«Ich erwarte dieses Wochenende mehr Gegenwind von Ferrari und wir haben auch gesehen, wie schnell Red Bull Racing war. Sie sind nicht weg vom Fenster, sie sind immer noch schnell. Wenn alles perfekt läuft, wie etwa im Qualifying, denke ich, dass wir einen Vorteil haben. Aber sie sind sicherlich nicht weit weg», stellte er mit Blick auf die Konkurrenz fest.

Und er erläuterte: «Als Fahrer bist du immer am Limit des Autos, aber du schaust natürlich auch immer, wie du dich und das Auto verbessern kannst. Ich hatte etwa einen guten Start, aber er war nicht perfekt. Und was das Auto angeht, das ist immer noch extrem schwierig zu fahren. Unter gewissen Bedingungen, etwa als es am Nassesten war, da war Max Verstappen genauso schnell wie ich. Im Trockenen waren wir etwas besser. Wir wünschen uns aber, dass das Fahrverhalten etwas vorhersehbarer wird. Es ist schon auf einem guten Niveau, aber Oscar (Piastri, Anm.) und ich wünschen uns natürlich immer noch mehr.»

