Fernando Alonso warnt: «Das ist für alle gefährlich»

Die sechste Kurve der Formel-1-Strecke in Melbourne hat auch in diesem Jahr für Gesprächsstoff gesorgt. GP-Urgestein Fernando Alonso flog an jener Stelle ab. Er findet: An dieser Stelle muss die Piste angepasst werden.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte die sechste Kurve des Albert Park Circuits von Melbourne für Aufregung. Denn zum Schluss des Rennens flog dort George Russell ab, als er Fernando Alonso jagte. Der Mercedes-Star bretterte durchs Kiesbett in die Wand, sein GP-Renner kam auf der Strecke auf der Seite liegend zum Stehen.

Dem Abflug, den der vom vorausfahrenden Alonso irritierte Russell zum Glück unbeschadet überstanden hatte, ging ein harter Crash von Alex Albon im Qualifying voraus. Die Strecke wurde deshalb vor dem Rennwochenende in diesem Jahr an jener Stelle angepasst, sowohl Randsteine als auch Streckenbegrenzung wurden modifiziert.

Dennoch sorgte die Kurve 6 auch in diesem Jahr für viel Action. So musste etwa das erste freie Training unterbrochen werden, weil zu viel Kies vom daneben liegenden Kiesbett auf die Strecke gelangt war. Und Russells neuer Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli beschädigte sich in jener Stelle im Qualifying den Unterboden.

Im Rennen erwischte es Altmeister Fernando Alonso, der in Runde 33 abflog. Danach erklärte der Champion von 2005 und 2006: «Ich habe an dieser Stelle keine andere Linie gewählt als zuvor. Ich kann mir das nur so erklären, dass es an den Kieseln gelegen haben muss, die da auf der Bahn lagen, offensichtlich auf die Bahn verstreut von einem Piloten, der zuvor in Schwierigkeiten geraten war, das reichte.»

Später forderte der 43-jährige Asturier aus dem Aston Martin Team: «Das ist nicht die beste Kurve, denn die Kieselsteine werden auf die Piste geschaufelt, wenn einer da durchs Kiesbett brettert, und das ist nie gut. Natürlich ist es für alle gleich, aber ich denke, man sollte da nachlegen.»

«Denn wir hatten einige kaputte Autos, ich glaube, im Qualifying hat Antonelli an jener Stelle seinen Unterboden beschädigt. Und wir sollten nie eine Kurve haben, in der die Kieselsteine auf die Strecke geraten. Das ist gefährlich für die Fahrer, Streckenposten und alle anderen. Und die Sicherheit steht an erster Stelle, deshalb muss man da was unternehmen», ergänzte der 32-fache GP-Sieger.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0