Lando Norris: Mentalitäts-Spruch gegen George Russell

Lando Norris (l.) und George Russell in Australien

Nach seinem Auftakt-Sieg in Melbourne stichelte McLaren-Pilot Lando Norris gegen Mercedes-Mann George Russell, der zu Beginn der Woche eine Bemerkung über McLaren gemacht hatte. Norris spielt auf Russells Mentalität an.

Wie dominant ist McLaren insgesamt? Und was bedeutet das für das Kräfteverhältnis im Laufe der Saison – und darüber hinaus? McLaren-Pilot Lando Norris zeigt sich trotz seines Sieges im Auftaktrennen vorsichtig – während die Konkurrenz von Mercedes dem eigenen Kundenteam bereits die Favoritenrolle klar zuschreibt.

Auf eine Frage, ob er nun auch der klare Favorit auf die Weltmeisterschaft sei, reagiert Lando Norris nach dem Rennen verhalten: «Wir werden sehen. Max (Verstappen, Anm.) war Samstag drei Zehntel zurück. Letztes Jahr waren wir viel weiter weg und haben am Ende der Saison das beste Auto gehabt. Wir lagen am Anfang der Saison über eine halbe Sekunde hinter Red Bull Racing und waren am Ende die Schnellsten.» McLaren hatte über das Jahr 2024 hinweg riesige Entwicklungs-Schritte gemacht.

Mercedes-Pilot George Russell hatte vor dem Rennen über McLaren gesagt: «Sie haben einen großen Vorteil, weil sie jetzt die Entwicklung einstellen und sich völlig auf 2026 konzentrieren können, es wird also schwierig, diese Lücke zu überwinden.» Ab 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Bezug auf Motoren und Aerodynamik in Kraft.

Norris kontert die Bemerkung seines Rivalen entschieden: «Ich weiß, George hat früher am Wochenende ein paar Kommentare gemacht, dass wir uns einfach auf 2026 konzentrieren können. Wenn das ihre Mentalität ist, wunderbar. Aber das ist nicht die Mentalität, die man haben sollte. Sorry, Kumpel.»

Norris erklärt: «Wir wissen, dass wir mit dem diesjährigen Auto noch jede Menge Arbeit haben. Wenn man sich in dieser Lage ausruht, dann scheitert man. In der Formel 1 ist es so, dass es einen dann erwischt, wenn man gerade denkt, dass die Dinge gut laufen.»

Bei Norris dürften die Erinnerungen an die nicht gewonnene Fahrer-WM 2024 noch sehr präsent sein. Obwohl er im besten Auto fuhr, musste er sich am Ende Max Verstappen von Red Bull Racing geschlagen geben. McLaren holte allerdings die Team-WM.

Norris zum Kräfteverhältnis 2025: «Ich glaube, dass wir Favoriten sind, weil das Team großartige Arbeit geleistet hat und das Auto fliegt. Aber wir werden Rennen haben, in denen wir uns schwertun werden. Wenn wir die Saison in Bahrain begonnen hätten, glaube ich nicht, dass wir gewonnen hätten und Sie mir jetzt diese Frage stellen würden», ergänzte der Brite. «Lasst uns ein paar mehr Rennen abwarten, bis wir irgendwelche Statements geben.»

In China wird am Wochenende sowohl Sprint als auch Rennen gefahren – 400 Rennkilometer schlauer wird die Formel 1 danach also schon mal sein…

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0