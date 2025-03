Lewis Hamilton: Ferrari-Durststrecke in China fertig?

​Ferrari konnte beim Grossen Preis von China vier Mal gewinnen, aber seit 2013 und Fernando Alonso nicht mehr. Lewis Hamilton ist ein sechsfacher Sieger auf dem Shanghai International Circuit.

Seit zwölf Jahren wartet Ferrari in China auf einen neuen GP-Sieg. Die Italiener gewannen beim ersten Auftritt der Königsklasse 2004 auf dem Shanghai International Circuit (mit dem Brasilianer Rubens Barrichello), 2006 dann mit Michael Schumacher und 2007 mit Kimi Räikkönen. Dann folgte eine erste Durststrecke bis 2013, als Fernando Alonso in Rot triumphierte.

Seither hat es nicht geklappt mit dem fünften Sieg von Ferrari auf dem wichtigen Markt. Für die Rückkehr der Scuderia auf die Siegerstrasse spricht, dass das Pistenlayout des SIC dem Ferrari eher entgegenkommen sollte als jenes von Melbourne.

Für Ferrari spricht auch der Speed von Charles Leclerc und die gewaltige Erfahrung von Lewis Hamilton. Der Engländer hat auf dieser Bahn sechs Pole-Positions errungen (2007, 2007, 2013, 2014, 2015, 2017) und sechs Mal gewonnen (2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019).

Gegen Ferrari spricht die eindrucksvolle Form von McLaren, die Cleverness von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sowie ein Hamilton, der in Melbourne zugegeben hat, dass er sich bei seinem neuen Team noch immer in einer Angewöhnungsphase befindet.



Wie schätzt Teamchef Fred Vasseur die Chancen von Ferrari ein? Der Franzose sagt: «Ich finde es gut, dass wir nur ein paar Tage nach dem Rennen in Australien gleich wieder auf der Strecke sind, denn Shanghai gibt uns die Möglichkeit, das Blatt sofort zu wenden.»



«Die chinesische Strecke hat eine völlig andere Charakteristik als der Strassenkurs im Albert-Park, und da es sich um das erste Sprint-Wochenende der Saison handelt, bedeutet dies auch, dass mehr Punkte zu holen sind.»



«Aus technischer Sicht kommt der Arbeit, die wir im Simulator von Maranello für China geleistet haben, eine noch grössere Bedeutung zu, denn wir haben im Sprintformat nur eine Stunde freies Training, in der es unter anderem darum geht, sich ein erstes Bild von der Streckenoberfläche zu machen, die für dieses Jahr komplett erneuert wurde.»



«Charles und Lewis mögen beide die Strecke in Shanghai, und wir werden alles tun, damit sie das Beste aus dem SF-25 herausholen können. Wir sind guter Dinge.»







Grosser Preis von China: Das goldene Buch

2004: Rubens Barrichello (BR), Ferrari

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2006: Michael Schumacher (D), Ferrari

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2009: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes

2011: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2012: Nico Rosberg (D), Mercedes

2013: Fernando Alonso (E), Ferrari

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing-Renault

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2020 bis 2023: kein Rennen

2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing







Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall







WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0