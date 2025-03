Lando Norris: Deutliche Kritik an McLaren-Gegner

Beim Formel-1-Saisonauftakt im Albert Park von Melbourne konnte Lando Norris den Vorteil der Pole nutzen und den fünften GP-Sieg seiner Karriere einfahren. Der McLaren-Star übte hinterher Kritik an den Gegnern.

Am Ende wurde es noch einmal richtig knapp: Weil sich der in Führung liegende Polesetter Lando Norris im Regenrennen von Melbourne in der sechsten Kurve vertat, konnte Red Bull Racing-Star Max Verstappen nochmals aufschliessen. Der Titelverteidiger liess nichts unversucht, um den Druck auf seinen Kumpel und letztjährigen Titelrivalen zu erhöhen. Doch Norris liess sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr im Albert Park den fünften GP-Sieg seiner Karriere ein.

Dass der Brite im Papaya-Renner den ersten Sieg des Jahres feiern durfte, war für viele keine Überraschung. Nicht nur, weil er sich im Qualifying die beste Ausgangslage fürs erste Kräftemessen verschafft hatte. Auch hatte das McLaren-Team bei den Testfahrten auf dem Wüstenkurs von Bahrain eine gute Figur gemacht.

Doch dass Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri im Kampf um die Startpositionen mehr als drei Zehntel schneller als der erste Verfolger Max Verstappen geblieben waren, lag nicht an der Überlegenheit des GP-Renners aus Woking, wie Norris nach der Zielankunft betonte.

«Ich weiss nicht, warum alle so oft über das Auto reden, denn Oscar und ich haben im Qualifying auch eine gute fahrerische Leistung gezeigt. Die Anderen hätten aber nicht so weit weg sein dürfen, wie sie es am Ende waren», ätzte er vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera. «Das war glasklar!»

«Ich glaube auch, dass wir einen kleinen Vorsprung haben, wenn es um die Leistung des Autos geht, das streite ich gar nicht ab», räumte der 25-Jährige ein. «Aber es dreht sich nicht alles um das Auto, auch das steht fest. Wir haben verdient gewonnen», ergänzte er entschlossen.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0