China-GP: Live-Ticker, Zeitplan, TV, Sieger, Wetter

​Zwischen 2019 und 2024 konnte auf dem Shanghai International Circuit wegen Corona kein Grand Prix stattfinden. Nun stehen wir vor der spannenden Frage: Gehen die McLaren-Festspiele weiter?

Lando Norris hat mit McLaren in Australien 2025 weitergemacht, wo er Ende 2024 in Abu Dhabi aufgehört hatte – als Sieger. Auch für den Grossen Preis von China gilt der englische WM-Leader als Favorit.

Immer wieder sind die Karten auf dem Shanghai International Circuit vom Wetter gründlich neu gemischt worden. Wie sieht das 2025 aus? Die Meteorologen geben Entwarnung: Schönes, freundliches Frühlingswetter, mit bis zu 26 Grad, nur am Sonntag sollen einige harmlose Wolken vorüberziehen.

Nach dem WM-Lauf im Albert-Park von Melbourne, als Strassenkurs mässig aussagekräftig, werden wir daher einen guten Anhaltspunkt dafür erhalten, wie das Kräfteverhältnis auf einer permanenten Rennstrecke aussieht.



Die Formel-1-Fans dürfen sich dabei aufs erste Sprint-Wochenende des Jahres freuen. Wir halten Sie mit unserem beliebten Live-Ticker gleich vier Mal über alles Wichtige auf dem Laufenden – von der Sprint-Quali (Freitag, 21. März, ab 8.15 Uhr), vom Sprint (Samstag, 22. März, ab 03.45 Uhr), von der GP-Quali (Samstag, 22. März, ab 7.45 Uhr) sowie natürlich vom Grand Prix (Sonntag, 23. März, ab 7.15 Uhr).





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





Grosser Preis von China: Das goldene Buch

2004: Rubens Barrichello (BR), Ferrari

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2006: Michael Schumacher (D), Ferrari

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2009: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes

2011: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2012: Nico Rosberg (D), Mercedes

2013: Fernando Alonso (E), Ferrari

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing-Renault

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2020 bis 2023: kein Rennen

2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Grosser Preis von China im TV

Freitag, 21. März

04.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

04.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

04.30 Beginn 1. Freies Training

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 1. Episode

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

08.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.30 Beginn Sprint Qualifying (bei uns im Ticker)

09.15 ServusTV – Analyse Sprint Qualifying

09.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

10.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

16.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential



Samstag, 22. März

03.25 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

03.30 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

04.00 Beginn Sprint (19 Runden; bei uns im Ticker)

04.30 ServusTV – Analyse Sprint

05.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

05.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

07.30 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

07.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

07.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

07.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

07.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

08.00 Beginn Qualifying (bei uns im Ticker)

09.00 ServusTV – Analyse Qualifying

09.10 SRFzwei – Wiederholung Sprint

09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint - GP China

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint - GP China

13.30 Sky Sport F1 –The Rookies

14.20 Sky Sport F1 – McLaren's Meteoric Rise

15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

18.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt



Sonntag, 23. März

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

06.00 ServusTV – Vorberichte

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Vorberichte

07.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

07.45 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

07.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

08.00 Beginn Grosser Preis von China (56 Runden; bei uns im Ticker)

08.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

09.40 ServusTV – Analyse Rennen

09.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

10.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Rennen

11.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte

14.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.05 ORF1 – Wiederholung Rennen

23.50 ORF1 – F1 Motorhome





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0