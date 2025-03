Max Verstappen in China: Grösstes Problem gelöst?

​Typisch Max Verstappen, dass er sich vor dem zweiten WM-Lauf der Saison 2025 in China ganz aufs Positive konzentriert: «Ich habe in Australien 18 Punkte mehr gewonnen als im Vorjahr.»

China ist für Red Bull Racing kein Rennen wie jedes andere: Hier hat der Rennstall aus Milton Keynes 2009 erstmals einen Formel-1-WM-Lauf gewinnen können, gleich als Doppelsieg und im Regen, mit Sebastian Vettel vor Mark Webber.

Hier hat Max Verstappen 2024 nach der 100. Pole-Position von Red Bull Racing erstmals auf dem Shanghai International Circuit gewonnen.

Und hier werden wir den ersten Sprint der Saison 2025 erleben, da hat von bislang 18 kurzen F1-Rennen Max deren elf gewonnen.

Aber die Vorzeichen für 2025 sind ganz anders als noch vor einem Jahr: 2024 eilte der Niederländer im ersten Teil der Saison von Sieg zu Sieg, und bereits sprachen alle davon, dass der Weg zum vierten Titel in Serie wohl ein lockerer Spaziergang würde.



Weit gefehlt.



In Wahrheit geriet RBR ins Hintertreffen, war bisweilen nur vierte Kraft hinter McLaren, Ferrari und Mercedes, und es bedurfte schon des ganzen Talents von Max, dass er den Vorsprung auf Lando Norris über die WM-Linie tragen konnte.



Die Ausgangslage in diesem Jahr: McLaren hat in Australien einen bärenstarken Eindruck hinterlassen, auf schmieriger Bahn hat Verstappen einen tollen zweiten Platz eingefahren. Ganz der Pragmatiker Max, dass er feststellt: «Ich habe 18 Punkte mehr eingefahren in Australien als im Vorjahr, also ist meine Zwischenbilanz positiv.» 2024 hatte der Niederländer im Albert-Park wegen Bremsdefekts aufgeben müssen.



2024 hat Max erstmals den China-GP gewinnen können, nach fünf Jahren Pause war die Formel 1 nach Shanghai zurückgekehrt. Max über die Rennstrecke ausserhalb der Millionen-Metropole: «Sie hat ein einzigartiges Layout, das einige knifflige Kurven umfasst, und die lange Gerade bietet eine gute Überholmöglichkeit. Ich bin dort immer gerne unterwegs.»



«Es hat gutgetan, endlich in die Saison 2025 zu starten, und ich habe es genossen, in Australien wieder Rennen zu fahren. Das Team hat in Melbourne viel gelernt, und am Ende war ich mit Platz 2 zufrieden; aber es gibt immer noch eine Menge, was wir verbessern können.»



«Der Reifenabbau hat uns in Melbourne besonders zu schaffen gemacht, aber wir vermuten, wie wir uns da verbessern können.»



Dabei ist der Shanghai International Circuit für Max und die anderen 19 schnellen Herren Neuland – die Bahn ist seit dem vergangenen Jahr komplett frisch asphaltiert worden.



Max weiter: «Das ist zudem das erste Sprint-Wochenende der Saison, also müssen wir bei nur einem freien Training sicherstellen, dass wir sofort die bestmögliche Abstimmung fürs Auto haben und so viele Punkte wie möglich holen.»





Max Verstappen in China

2015 mit Toro Rosso: 13. in der Quali, out im Rennen (Motor)

2016 mit Toro Rosso: 9./8.

2017 mit Red Bull Racing: 16./3.

2018 mit Red Bull Racing: 5./5.

2019 mit Red Bull Racing: 5./4.

2014 mit Red Bull Racing: 1./1.





Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0