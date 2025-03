Lewis Hamilton: «Können die Lücke schliessen»

Lewis Hamilton erlebte einen bescheidenen Auftakt in sein neues Karriere-Kapitel. Der siebenfache Weltmeister will die Flinte aber noch nicht ins Korn werfen. Er ist sicher: Ferrari kann die Lücke zu McLaren schliessen.

Was sich schon bei den Testfahrten in Bahrain abgezeichnet hatte, bestätigte sich beim Saisonauftakt in Melbourne: Das McLaren-Team hat die Nase vorn, Lando Norris sicherte sich erst die Pole und tags darauf den ersten GP-Sieg des Jahres. Auf dem Weg zum Triumph drehte der Brite auch die schnellste Rennrunde.

Sein Teamkollege Oscar Piastri hatte weniger Glück. Er drehte sich von der Strecke und brauchte lange, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Lokalmatador startete danach eine Aufholjagd in den letzten Runden und betrieb mit dem neunten Platz Schadensbegrenzung.

Die bescheidene Leistung des 23-Jährigen aus Melbourne täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Rennstall aus Woking, der im vergangenen Jahr die Team-WM für sich entschieden hat, das Mass aller Dinge ist. Norris selbst betont, dass die Konkurrenz nicht weit weg ist, während Mercedes-Pilot George Russell bereits eine dominante Saison der Papaya-Truppe vorhersagt.

Ferrari-Neuzugang Lewis Hamilton, der sich wegen eines Strategie-Fehlers seines neuen Teams mit dem zehnten Platz begnügen musste, bleibt da etwas gelassener als sein früherer Teamkollege. In Schanghai sagt der siebenfache Weltmeister: «Das war jetzt erst ein Rennen. Natürlich hat McLaren einen guten Job gemacht und sie sehen auch sehr stark aus.»

«Wenn man dieses eine Rennen anschaut, dann kann man sagen, dass sie sowohl im Renntrimm als auch auf einer Runde in allen Bedingungen stark aussehen. Sie hinterlassen einen fantastischen Eindruck. Aber wir gehen das Ganze anders an, wir brauchen noch Zeit, um das Auto besser kennenzulernen, damit wir dessen Potenzial besser nutzen können. Und es liegt definitiv noch Arbeit vor uns, denn was das Tempo angeht, sind wir noch nicht auf Augenhöhe mit McLaren. Aber ich glaube, dass wir die Lücke schliessen können», ist der Rekord-GP-Sieger überzeugt.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0