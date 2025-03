Fernando Alonso: «Das war sehr beängstigend»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso musste in China seinen zweiten Nuller in dieser Saison hinnehmen. Der zweifache Weltmeister fiel wegen eines Bremsproblems aus und betonte hinterher, dass er Glück im Unglück hatte.

Kaum hatte das Rennen in China angefangen, war es für Fernando Alonso auch schon wieder vorbei: Der Champion von 2005 und 2006 musste seinen Aston Martin an der Box abstellen, weil die Hinterrad-Bremsen überhitzten. Der Erste, der das bemerkte, war Pierre Gasly, der hinter dem Spanier unterwegs war und über Funk die brennende Bremse meldete.

Alonso verlangsamte kurz darauf und kehrte im Schleichgang an die Box zurück. Nur vier der 56 Rennrunden hatte er damit absolviert. Danach gestand er: «Offenbar waren meine Bremsen seit dem Start des Rennens sehr heiss und in der dritten oder vierten Runde stieg ich in der ersten Kurve auf die Bremsen und das Pedal ging bis zum Boden des Chassis. Das war sehr beängstigend.»

«Zum Glück ist die erste Kurve eine Ecke, in der wir einfach runterschalten und einlenken. Wäre das in Kurve 14 passiert, dann hätte das einen richtig grossen Crash gegeben, weil ich dann vier oder fünf Autos aus dem Rennen gerissen hätte», erklärte der 32-fache GP-Sieger.

«So unglücklich die Situation war, hatten wir heute also auch Glück, dass ich mit niemandem kollidierte», betonte der Formel-1-Routinier, bevor er in versöhnlichem Ton anfügte: «Wir werden jetzt versuchen zu verstehen, was genau passiert ist. Und dann werde ich in Suzuka versuchen, meine erste Zielflagge in diesem Jahr zu sehen.»

«Ich denke, wir können schon auch Positives mitnehmen, denn wir sind hier beim Renntempo etwas besser gewesen als noch in Australien», tröstete er sich, und versprach abschliessend: «Wir werden sicher weiter daran arbeiten, das Auto zu verbessern.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0