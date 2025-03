Liam Lawson Letzter in China: «Ich habe keine Zeit»

​Liam Lawson tut sich schwer als Stallgefährte von Max Verstappen bei Red Bull Racing: Platz 14 im Sprint, Letzter im Qualifying zum China-GP. Der 23-jährige Neuseeländer stöhnt: «Ich habe doch keine Zeit.»

Die Ausgangslage bei Red Bull Racing: Der Mexikaner Sergio Pérez erhielt für 2025 kein Auto mehr, weil RBR-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko einen Mann im zweiten Auto neben Max Verstappen sehen wollen, der regelmässig punktet, der auch mal für den Niederländer die Kohlen aus dem Feuer holen kann, wenn beim Champion etwas schiefgeht.

RBR hat den vielversprechenden Liam Lawson von den Racing Bulls ins grössere Red Bull-Team befördert, aber der junge Neuseeländer hat Probleme. 18. Startplatz beim WM-Auftakt in Australien, Unfall im Rennen; Langsamster in der Sprint-Quali von China, im kurzen Rennen dann auf Rang 14 vorgefahren; Langsamster am 22. März auch im Abschlusstraining für den Grand Prix.

Natürlich ist Lawson mit sich unzufrieden. Liam sagt: «Es ist derzeit sehr, sehr schwierig, und ich könnte mich natürlich über Verkehr in den entscheidenden Momenten oder technische Probleme aufregen, aber das alles sollte nicht den Ausschlag geben, ob ich mich aus den Schwierigkeiten freistrample oder nicht.»

«Ich muss eine ganze Reihe von Dingen selber auf die Reihe kriegen, bevor ich mich um ein bisschen Verkehr und solche Dinge beklagen kann. Es ist einfach frustrierend.»



«Um den Wagen besser in den Griff zu bekommen, brauche ich einfach Zeit. Leider habe ich jedoch keine Zeit. Um ein Formel-1-Auto am Limit zu fahren, braucht man komplettes Vertrauen. Aber ich tue mich schwer, das ideale Wirkungsfenster dieses Wagens konstant zu treffen. Daran muss ich arbeiten.»



RBR-Teamchef Christian Horner: «Wir werden uns gründlich anschauen, in welcher Weise wir Liam helfen können, dass er sein Talent besser zeigen kann.»





GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0