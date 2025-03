China-GP: Welche Formel-1-Strategie führt zum Erfolg?

So sieht die Übersicht der erfolgsversprechendsten Reifenstrategien von Pirelli aus

Die Formel-1-Piloten bestreiten den zweiten Grand Prix der Saison. Welche Strategien für das Rennen auf dem neu asphaltierten Schanghai-Rundkurs in Frage kommen, erklärt Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola.

Bereits nachdem die Formel-1-Piloten am Freitag im ersten und einzigen freien Training ihre ersten Kilometer auf dem Shanghai International Circuit abgespult hatten, war klar: Der neue Asphalt des chinesischen Rundkurses bietet sehr viel mehr Haftung als zuvor. Entsprechend schnell bauen die Reifen ab – und das auf einer Piste, auf der die Vorderreifen – speziell der Linke – besonders hart gefordert werden.

Im Sprint, den sämtliche Fahrer auf den Medium-Reifen absolviert haben, begannen die Reifensorgen schon früh, wie alle GP-Stars hinterher übereinstimmend berichtet haben. Deshalb gehen die Reifenexperten von Pirelli auch davon aus, dass die Fahrer im Rennen zwei Mal die Box ansteuern müssen, um sich frische Gummis ans Auto montieren zu lassen.

Dabei kommen wie immer mehrere Varianten in Frage. Pirelli hat die drei erfolgsversprechendsten berechnet. Zwei davon sehen einen Start auf Medium und einen ersten Reifenwechsel auf die harte Mischung in den Runden 14 bis 20 vor. Wer dann ein weiteres Mal auf die harten Reifen wechselt, wird wohl zwischen Runde 32 und 28 an die Box abbiegen, während diejenigen, die das rennen wieder auf Medium beenden, zwischen Runde 34 und 40 stoppen.

Die dritte Variante sieht einen Start auf der weichen Mischung vor, die bereits nach 8 bis 14 Runden durch ist, danach folgen zwei Stints auf den harten Reifen und ein Wechsel zwischen Runde 28 und 34. Doch Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola glaubt nicht, dass die rot markierten Reifen zum Einsatz kommen werden.

Der Italiener erklärt: «Was die Strategie angeht, so lässt der beobachtete Reifenabbau vermuten, dass die Teams die harte und die mittelharte Mischung einsetzen und zwei Mal stoppen werden. Obwohl der neue weiche Reifen der Medium-Variante bei der Leistung recht nahe kommt, glauben wir nicht, dass er eine gute Wahl ist, auch wenn er am Start mehr Grip bieten könnte.»

«Diejenigen, die ganz hinten starten, könnten sich für die harte Mischung entscheiden, um den ersten Stint so lange wie möglich zu fahren, bevor sie bei den Boxenstopps Plätze gutmachen», ergänzt Isola, der ein aufregendes Rennen erwartet: «Im Sprint-Qualifying lagen die ersten Drei nur 80 Tausendstel auseinander, heute waren es 82 – das zeigt, wie eng es derzeit in der Formel 1 zugeht.»

GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0