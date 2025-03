Nach Disqualifikation in Schanghai: Ferrari reagiert

Lewis Hamilton und Charles Leclerc wurden nach dem Rennen in China disqualifiziert

Das Ferrari-Team musste in China gleich zwei bittere Pillen schlucken: Lewis Hamilton und Charles Leclerc wurden nach dem zweiten GP des Jahres aus unterschiedlichen Gründen disqualifiziert. Das Team hat darauf reagiert.

Damit hatte das Ferrari-Team nicht gerechnet: Nur wenige Stunden nach dem Fallen der Zielflagge in China gab es dicke Post von der FIA: Die Rennwagen von Charles Leclerc und Lewis Hamilton wurden bei der Nachuntersuchung als nicht regelkonform eingestuft, beide Fahrer wurden daraufhin aus der Wertung genommen.

Bei Charles Leclerc wurde das Mindestgewicht unterschritten, statt der erforderlichen 800 kg brachte das Auto nur 799 kg auf die Waage. Lewis Hamilton wurde eine zu stark abgeschliffene Bodenplatte zum Verhängnis, an drei Messpunkten entsprach sie nicht der vorgeschrieben Dicke von mindestens 9 mm. Neben Leclerc und Hamilton wurde auch Pierre Gasly aus der Wertung genommen, weil sein Alpine-Renner ein Kilogramm zu leicht war.

Das Ferrari-Team hat auf die Doppel-Disqualifikation reagiert. In einem Team-Statement teilt der älteste GP-Rennstall der Welt mit: «Bei der FIA-Abnahme nach dem Rennen wurde festgestellt, dass unsere beiden Autos aus unterschiedlichen Gründen nicht den Vorschriften entsprachen. Bei Wagen 16 wurde ein Untergewicht von 1 kg festgestellt, und bei Wagen 44 lag die Dicke der Bodenplatte im hinteren Bereich 0,5 mm unter dem Grenzwert.»

«Charles war heute auf einer Ein-Stopp-Strategie unterwegs, und das bedeutete, dass sein Reifenverschleiß sehr hoch war, was dazu führte, dass das Auto untergewichtig war. Was die Bodenplatte von Lewis betrifft, so haben wir den Verschleiss etwas falsch eingeschätzt», begründete das Team die Regelverstösse.

«Wir hatten nicht die Absicht, uns einen Vorteil zu verschaffen. Wir werden aus dem, was heute passiert ist, lernen und sicherstellen, dass wir diese Fehler nicht noch einmal machen. Das ist eindeutig nicht die Art und Weise, wie wir unser GP-Wochenende in China beenden wollten, weder für uns noch für unsere Fans, die uns unermüdlich unterstützen», heisst es im Statement weiter.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0