Norris (McLaren/2.) in Angst: «Der grösste Albtraum»

​Lando Norris hat beim Grossen Preis von China den zweiten Platz eingefahren, hinter Oscar Piastri. Der McLaren-Pilot war erleichtert, die Zielflagge zu sehen: «Schlappe Bremsen, das ist mein grösster Alptraum.»

Nur Sieger Oscar Piastri steht dem 25-jährigen WM-Leader Lando Norris auf dem Shanghai International Circuit vor der Sonne: Platz 2 für den Engländer im zweiten Grand Prix der Saison, das bedeutet den 28. Podestplatz von Norris in der Königsklasse (gleich viele wie Clay Regazzoni), sein zweiter auf dieser Strecke, schon 2024 war er hier Zweiter, hinter Max Verstappen.

Im Motorsport ist der Zweitplatzierte immer der erste Verlierer, und natürlich wird sich Norris die Frage stellen, ob er aus diesem Rennen mehr hätte machen können. Aber das war nicht möglich, aus zwei Gründen: Erstens machte Oscar Piastri alles richtig, und zweitens kämpfte Norris mit einem Bremspedal, das (wie es im Rennjargon heisst) immer länger wurde.

Zuerst erhielt der Brite über Funk die Nachricht, er brauche sich keine Sorgen machen, der längere Pedalweg habe keinen Einfluss auf die Bremsleistung. Aber das stimmt wohl nicht. Denn kurz vor Schluss des Rennens erhielt Lando die Nachricht, die Bremse sei kritisch, er solle auf hartes Verzögern verzichten. Denn der vordere Bremskreis funktionierte weiterhin, der hintere aber nicht mehr.

Das bedeutete an Bord: Bremskraft ganz nach vorne verstellen, erheblich weniger Bremseverzögerung, ein Tanz auf rohen Eiern.

Das Problem begann fünfzehn Runden vor Schluss des Grand Prix, Norris musste mit diesen Schwierigkeiten umgehen lernen.



Selten war Lando Norris so erleichtert, eine Zielflagge zu sehen. Der Brite blickt zurück: «Der Start verlief so wie erwartet, ich konnte mir Russell kaufen und war Zweiter. Leider hat uns Mercedes dann beim Reifenwechsel unterschnitten, und ich musste mich wieder an George herankämpfen.»



«In jenem Moment war ich mir meiner Sache nicht sicher, aber im zweiten Teil des Rennens war unser Speed erheblich besser als im ersten. Ich glaube, viele Leute hätten nicht erwartet, dass wir hier mit einem Einstopper durchkommen, aber es hat geklappt. Ein Doppelsieg von McLaren, grosses Kompliment an die ganze McLaren-Mannschaft.»



«Oscar hat eine feine Leistung gezeigt. Ich versuchte, ihm auf die Pelle zu rücken, aber das hat nicht geklappt. Denn bei mir an Bord entwickelte sich etwas Beunruhigendes.»



«Denn bei mir begann die Sache mit der Bremse, der Pedalweg wurde immer länger, und das ist mein grösster Alptraum in der Formel 1 – Bremsen, die mich vielleicht im Stich lassen.»



«In den letzten Runden bin ich immer vorsichtiger gefahren und habe mehr und mehr Zeit verloren, zwei Sekunden pro Runde, dann drei, dann fünf. Ganz ehrlich, ich hatte Angst. Zum Glück habe ich es ins Ziel geschafft, aber selten war ich so froh, eine karierte Flagge zu sehen.»



«Ich hatte heute viel Glück, ins Ziel zu kommen. Noch eine Runde, und Russell hätte mich eingeholt. Das Team hat am Funk versucht, mich zu beruhigen, aber das war schon kritisch. Ob ich Piastri ohne das alles mehr unter Druck hätte setzen können? Welche Rolle spielt das schon …»



«Oscar hat heute alles richtig gemacht, ich hatte kein Glück, mehr gibt es kaum zu sagen. Wir haben ein gutes Auto, und ich kann es nicht erwarten, damit in Japan zu fahren. Im Rennen war ich mit der Balance des Autos zufriedener als am Samstag. Endlich spürte ich wieder Vertrauen ins Fahrzeug – bis zum Problem mit den Bremsen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,211

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +25,381

07. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

09. Alex Albon (T), Williams, +56,321

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,195

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

13. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

15. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 18

06. Leclerc 18

07. Hamilton 17

08. Albon 12

09. Stroll 8

10. Ocon 6

11. Hülkenberg 6

12. Tsunoda 3

13. Bearman 1

14. Gasly 0

15. Sainz 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 53

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 35

05. Williams 12

06. Aston Martin 8

07. Haas 7

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0