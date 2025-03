Max Verstappen (4.): «Das war vielversprechender»

Formel-1-Champion Max Verstappen schaffte es im China-GP als Vierter ins Ziel, nachdem er beim Start zunächst zurückgefallen war. Vor allem gegen Ende des Rennens hatte er Spass, erzählte er hinterher.

Für Red Bull Racing-Star Max Verstappen begann der zweite Grand Prix des Jahres mit einem Ärgernis, er endete aber versöhnlich. Denn beim Start fiel der vierfache Champion zunächst zurück, doch nach dem Reifenwechsel konnte er ein gutes Tempo fahren und schliesslich noch Charles Leclerc überholen. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Vierter, 16,656 sec nach Sieger Oscar Piastri.

Hinterher erklärte der Niederländer: «Ich hatte plötzlich mehr Grip, die Fahrzeug-Balance war hingegen die gleiche. Aber als bei den anderen die Leistungskurve abflachte, konnte ich plötzlich bessere Rundenzeiten fahren, und das war vielversprechender», fasste er zusammen.

«Das hat dann auch mehr Spass gemacht als in der ersten Rennhälfte, die ziemlich hart war. Als ich an die Box abbog, waren meine Reifen noch in anständiger Verfassung. Wir haben nun viel zu analysieren und wenigstens fiel der zweite Stint etwas besser aus. Ich hoffe, dass wir ein paar Lehren ziehen und uns bis zum nächsten Rennen in Japan verbessern können», fügte der ehrgeizige 27-Jährige an.

Die Frage, wo Red Bull Racing nachlegen muss, wollte er nicht konkret beantworten: «Das ist schwer zu sagen, wenn du nicht weisst, wo du zulegen kannst. Aber wir haben im zweiten Stint nun ein etwas klareres Bild bekommen. Wir werden nun die Daten analysieren und dazulernen, und dann sind wir in Suzuka hoffentlich etwas konkurrenzfähiger.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,211

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +25,381

07. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

09. Alex Albon (T), Williams, +56,321

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,195

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

13. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

15. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 18

06. Leclerc 18

07. Hamilton 17

08. Albon 12

09. Stroll 8

10. Ocon 6

11. Hülkenberg 6

12. Tsunoda 3

13. Bearman 1

14. Gasly 0

15. Sainz 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 53

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 35

05. Williams 12

06. Aston Martin 8

07. Haas 7

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0