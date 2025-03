George Russell: «Eines meiner besten F1-Wochenenden»

George Russell nahm den GP auf dem Shanghai International Circuit von Startplatz 2 in Angriff und kreuzte die Ziellinie als Dritter. Dennoch war der Mercedes-Pilot zufrieden mit seinem Einsatz.

George Russell schaffte es im zweiten Grand Prix des Jahres in Schanghai als Dritter über die Ziellinie und war damit «Best of the Rest». Denn vor ihm kamen die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris ins Ziel, die auf dem chinesischen Rundkurs das schnellere Auto hatten – wie selbst der stets bescheidene McLaren-Teamchef Andrea Stella einräumte.

Entsprechend zufrieden war Russell mit seinem Auftritt. Der Brite, der im Sprint als Vierter das Podest noch knapp verpasst hatte, erklärte gewohnt euphorisch: «Das war ein grossartiges Ergebnis, und es war super, vor den Fans hier den dritten Platz einzufahren, denn sie haben uns alle unglaublich stark unterstützt.»

«Das Rennen war toll, und ich bin wirklich zufrieden mit dem dritten Platz. Denn wir wussten, dass McLaren ein bisschen schneller ist, aber die Zwei haben auch super gearbeitet. Wir konnten aber ein paar wichtige Punkte sammeln», fügte der 27-Jährige an.

Und Russell betonte: «Ich habe schon früh gemerkt, dass eine 1-Stopp-Strategie möglich ist, und es war auch einfacher, mit einem Reifenwechsel durchzukommen, als wir alle es erwartet haben. Aber das Auto war auch grossartig und das war wohl eines meiner besten Formel-1-Wochenenden, was die Gesamtleistung angeht. Wir wollen immer das Maximum herausholen und ich bin wirklich glücklich, dass ich es aufs Treppchen geschafft habe.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,211

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +25,381

07. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

09. Alex Albon (T), Williams, +56,321

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,195

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

13. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

15. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 18

06. Leclerc 18

07. Hamilton 17

08. Albon 12

09. Stroll 8

10. Ocon 6

11. Hülkenberg 6

12. Tsunoda 3

13. Bearman 1

14. Gasly 0

15. Sainz 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 53

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 35

05. Williams 12

06. Aston Martin 8

07. Haas 7

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0