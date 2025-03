Hülkenberg (Sauber/15.): Fehler-Frust, FIA-Verwarnung

​Nico Hülkenberg konnte in Australien glänzen, hervorragender Siebter, auf trockener Bahn in China war sein Sauber nach einem Ausritt lädiert, nur P15. Dazu gab es noch eine Verwarnung der FIA.

China ist für Sauber keine Reise wert: Keine Punkte im Sprint, keine Punkte im Grand Prix, der junge Brasilianer Gabriel Bortoleto wurde auf dem Shanghai International Circuit 14. (nach dem Ausschluss von Leclerc, Hamilton und Gasly), der erfahrene Nico Hülkenberg lediglich 15. Hinter den beiden lag nur noch Yuki Tsunoda (nach einem Wechsel des Frontflügels).

Dann gab’s noch dicke Post von den Regelhütern der FIA. Die China-Rennkommissare Nish Shetty (Singapur), Gerd Ennser (Deutschland), Pedro Lamy (Portugal) und Zheng Hongkai (China) rügten – vor dem Grand Prix habe Hülkenberg seinen Sauber-Rennwagen für einen Probestart falsch positioniert, gemessen an dem, was Rennchef Rui Marques für die den Shanghai International Circuit vorgegeben hatte.

Weil Hülkenberg dabei jedoch niemanden behinderte, geschweige denn gefährdete, bleibt es bei einer Verwarnung für Hülki.

Nico Hülkenberg erzählt über seinen 229. Formel-1-GP: «Richtig schief gelaufen ist eigentlich nur Kurve 3 kurz nach dem Start, da habe ich das Auto fast komplett aus der Kontrolle verloren, weil der Wagen am Ausgang der Kurve sehr aggressiv ausgebrochen ist beim Beschleunigen. Ich bin dann ins Kiesbett neben die Strecke geraten und musste mich als Letzter wieder einreihen.»



«So wie es aussieht, ist bei diesem Ritt durch den Kies der Unterboden arg ramponiert worden. Und auch der Frontflügel hat etwas abbekommen. Von daher war der Rennwagen nach dem Ausritt aerodynamisch nicht mehr in der Balance. Und mit solch einem Auto kannst du halt nicht mehr viel ausrichten.»



Nico blickt auf die kommenden WM-Läufe: «Wir brauchen noch ein paar Rennen auf verschiedenen Strecken, um besser zu verstehen, wo wir wirklich stehen. Aber was hier passiert ist, das zeigt wieder mal, wie nahe Höhen und Tiefen in der Formel 1 beisammen liegen – am einen Wochenende bist du Hero, am nächsten zero.»



«Aber besonders im hart umkämpften Mittelfeld kannst du dir keine Fehler erlauben. Schwer zu sagen, was ohne den Zwischenfall heute möglich gewesen wäre. Ich würde sagen, wir hätten uns da ganz anständig halten können, wäre das in der ersten Runde nicht passiert.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0